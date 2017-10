Marichuy y Margarita: dos políticas

Casi medio millar de mexicanos perdieron la vida en los sismos de septiembre, cientos de miles de familias perdieron su patrimonio; 2.3% de las escuelas del país está derrumbada, al igual que instalaciones hospitalarias o industrias y comercios.

A un mes de los sismos, decenas de miles de familias de Chiapas, Oaxaca, Morelos y Ciudad de México siguen comiendo y durmiendo en las calles ante la pérdida de sus hogares y patrimonio. Y ante la respuesta infame del Gobierno de Enrique Peña Nieto de ofrecer una miseria para reconstruir, empieza a articularse un movimiento nacional de damnificados que exige una reconstrucción digna.

Pero mientras esta emergencia nacional dejada por los sismos del mes pasado sigue produciendo pesar y tragedia para millones de mexicanos, la prensa nacional se entretiene en contar cómo una política profesional cimbra a un partido: “Margarita cimbra al PAN”, “Abismo en el PAN”, “PAN, al borde de ruptura”, eran titulares de algunos diarios ayer.

El affaire de Margarita Zavala que busca ser candidata presidencial desde hace años, es un ejemplo perfecto que muestra la crisis en la que se encuentra el sistema político liberal, y sus procedimientos y rituales para competir por el poder. Zavala organizó su ambición de ser presidenta del país al modo tradicional de la política profesional. Cuando su ambición por ser la candidata del PAN fue obstaculizada por una ambición más grande, la de Ricardo Anaya, Zavala anunció que buscará la candidatura independiente.

Toda la prensa establecida y los comentaristas del país está atentos a esta vana disputa de dos que ambicionan la presidencia, pero poco cuentan de las malas artes que hay detrás de estas disputas: intrigas, mentiras, traiciones, puñales en la espalda, filtraciones, expedientes secretos, etcétera. Éste es un buen compendio de la política profesional mexicana.

Mientras el México devastado por el sismo se oculta y encubre por las disputas de la clase política tradicional, desde abajo y en silencio se va construyendo otro tipo de formas de hacer política.

Ayer se registró ante el INE como candidata independiente a presidenta del país, María de Jesús Patricio. Marichuy no tuvo qué traicionar, engañar o mentir a nadie para estar donde está. Al contrario, fue electa vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) justo porque no miente, no engaña, no claudica de sus principios y de su dignidad. Pero Marichuy no llega a registrarse como producto de una voraz ambición personal, como la de Zavala, Anaya y la de todos los que buscan la silla presidencial; Marichuy es parte de un esfuerzo colectivo que se viene tejiendo ya en 48 pueblos originarios del país, que han elegido a 180 integrantes del Concejo Indígena de Gobierno, es decir, se propone otra forma de gobernarse, otra forma de relaciones políticas. En resumen, Marichuy y Margarita son dos políticas, no como personas, sino dos mundos distintos de relaciones políticas. El México de la reconstrucción nacional, de la devastación de los sismos o la que ha dejado el capitalismo, requiere de la política de abajo que simboliza Marichuy, no la política de la ambición, las mentiras y la corrupción que representa Margarita.

PD: Feliz primer centenario a esta casa editorial: EL INFORMADOR.