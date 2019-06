Lucía Silva y su idilio con Julián Gil

Representar a una mujer poderosa y segura de sus convicciones es lo que cautivó a la tapatía Lucía Silva para integrarse a “Por amar sin ley”, telenovela producida por Televisa, en la que la actriz jalisciense da vida a “Michel Salgado”, dentro de esta historia colmada de drama, pasión y un retrato de la justicia en México.

Lucía Silva señala que tras el inicio de la segunda temporada de “Por amar sin ley”, el público no ha perdido la oportunidad de aplaudir el trabajo actoral de sus compañeros que retornaron victoriosos a los despachos donde el amor y las traiciones son el pan de cada día.

“Ha sido muy divertido el interpretar a una mujer sin miedo, valiente, fuerte e independiente. No me había tocado interpretar a una mujer tan poderosa y eso me gusta mucho de ella (…) creo que todo el equipo de la producción está acertando mucho, la gente se identifica mucho con la realidad que se propone, con los casos e historias que pasan en el mundo y eso lo reflejamos”.

La actriz puntualiza en la fuerza que “Por amar sin ley” ha tenido nuevamente en la televisión mexicana y aunque ella vive en carne propia las ocurrencias y ambiciones de “Michel Salgado”, también ha dedicado tiempo para disfrutar del proyecto como una espectadora más y confirmar el éxito de esta nueva temporada.

“Realmente estoy siguiendo esta historia y me gusta verla en la televisión, es muy diferente a que estés actuando y después ves tu trabajo final ya editado con música y todo el drama de la historia. ‘Michel’ empezó a utilizar a ‘Carlos’ (Julián Gil) para mejorar su negocio y ahora se nota que va por algo real, parece que se está involucrando sentimentalmente”, explica Lucía Silva al señalar que esta temporada dará paso a nuevas situaciones que probablemente recaigan en una tercera temporada ante la respuesta y respaldo del público.

Sin enfrascarse

Tras haberse coronado como Nuestra Belleza Jalisco 2011, Lucía Silva no ha desaprovechado la oportunidad de consolidar su carrera en diversos ámbitos y aunque la actuación ha sido uno de sus proyectos más fructíferos al sumarse a prestigiados elencos como en “Señora Acero”, la conducción es otro encanto con el que se desarrolla magistralmente y le abre la puerta a nuevas propuestas personales como la cocina, inquietud que ya alista para llegar a plataformas como YouTube.

“Estoy trabajando en un canal de YouTube, porque una de mis grandes pasiones es la gastronomía y la estoy produciendo para compartir y hacer recetas, quiero divertirme con el público mientras aprenden a cocinar cosas deliciosas”.