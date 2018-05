"Los truenos de Mayo"

Haciendo honor a la canción homónima el día primero del mes, se nubló y se escucharon a lo lejos relámpagos, pocos, pero suficiente para que se cumpliera una terrible maldición, ¡que se vaya la luz! En esta casa que como dice un amigo me toca cuidar a mí. Digamos que no necesita nublarse aquí necesariamente, basta que se nuble en cualquier parte de la denominada zona metropolitana para que el sistema eléctrico de esta cuadra produzca un tronido y el rumbo se alegre con la emocionante noticia de que “se fue la luz” devolviéndonos de golpe al pleistoceno.

Muchos, exagerados harán ver que me persigue e influencia el trauma de haber sido permanente víctima de los conocidos por muchos como los “pillos de clase mundial” del monopolio regenteado por la CFE, no tienen razón, e incluso si era pleito ya van varias veces que me declaro vencido y a lo más que llego es a aspirar que no me vean, que me ignoren.

Pues cada que hay apagón lo que sucede es que los apagados queden a expensas de que el monopolio, decida, pueda y quiera reparar el daño y volvernos a este siglo.

Siempre es malo que suceda, a nadie le puede dar gusto que esto pase, es terrible, imagine usted que como puede alegrarse un televidente cuando usted está gozando de los pocos anuncios de las campañas políticas que tanto gustan, y zas, no puede gozar de ellos y con ello se impide alegrarse con tan emocionantes y educativos anuncios que tanto elevan nuestro espíritu y la alegría de vivir. Pero no se si ellos lo sepan, pero sin fluido no hay paraíso

Y que decir que la señora de la casa que además de laborar externamente, con generosidad contienen la unidad de la familia y concentra el congelador la comida de la semana y que cree sin fluido, no se conservan; además controle usted a dos o más críos a oscuras, tengo un conocido que estuvo en el Titanic y dice que comparado con cuidar niños a oscuras aquello fue una vacilada.

Pues después de avisar y que te den un número hay que iniciar rogativas a las deidades de su devoción para que los despachadores de la sabrosa compañía se compadezcan, una vez designad la cuadrilla ya se va de gane, porque los que en realidad saben son por lo general buenas personas.

Sucede varias veces al año y las hay de diversa gravedad, la rápida es que vuelva durante la madrugada, lo normal es un par de noches sin luz y el record en esta casa el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, que duramos sin fluido una semana, aunque hay que reconocer que el cuarto día trajeron los del monopolio una planta eléctrica que daba servicio en forma intermitente, creo que se compadecieron del infelizaje lloroso que deambulaba como ánimas en pena.

La de día primero tuvo trato normal.

DR