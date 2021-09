Libertad de realidad con otras palabras

Esta semana releí algunos libros sobre periodismo, entre ellos al gran Kapuściński cuyo consejo, en una sola frase, le habla a nuestra época: «Si de entre las muchas verdades eliges una sola y la persigues ciegamente, ella se convertirá en falsedad, y tú, en un fanático».

Pero no sólo quiero compartir las palabras de otro. Hace años que reflexionamos sobre el papel del periodismo en estos tiempos de nuevas tecnologías y velocidad informativa. Y en este punto he llegado a una conclusión personal.

Las decisiones de la clase gobernante han condenado a más de la mitad de la población a la pobreza. Es una realidad construida durante sexenios. También es un proceso histórico que cada seis años prometen revertir. Pero la pobreza material vive en millones de hogares mexicanos. Y alguien dijo, no recuerdo quién, que la miseria adormece la conciencia. ¿Y qué es la conciencia sino olvidarte de la necesidad básica de sobrevivir?

Deseo detenerme en este punto. Recién se debatió sobre la libertad de expresión en un foro organizado por la Universidad de Guadalajara. Parte de la discusión se centró en la mayor o menor libertad de prensa ahora y antes en México.

Me gustaría enfocar esa discusión de una manera distinta y personal. Para mí no se trata de libertad de expresión sino de riqueza o pobreza, pero no material.

La clase política siempre instaura su visión de los asuntos públicos. Impone una lectura oficial por todos los medios a su alcance. Ese esfuerzo se traduce en la obstinación por una sola versión de los acontecimientos. Trabajan por un deliberado empobrecimiento de la realidad.

El heroísmo está en crisis. Y el periodismo tuvo un halo heroico hasta el siglo pasado. Algo cambió para siempre. Ya no importa tanto el periodista como el método periodístico para enriquecer la realidad. La verdad quedó en el siglo pasado, sepultada junto a una objetividad imposible. La variedad de puntos de vista y opiniones sobre un hecho mejoran nuestra experiencia y conocimiento de cualquier acontecimiento.

Cuando hablan de libertad de expresión, yo prefiero pensar en la libertad de enriquecer la realidad como una gran fiesta a la que asiste todo el vecindario.

Hagan un experimento. Muestren cualquier fotografía a tres personas y les sorprenderá cómo cada una ve y resalta algo distinto. La suma de esos puntos de vista debería ser el periodismo en nuestros días. Un simple método de infusión de realidades.

Cuando una sola visión prevalece, la oficial, la clase política nos condena a una doble pobreza material y de realidades.

Suena espeluznante. El doblepensar era un delito en 1984, la novela distópica de George Orwell. La Policía del Pensamiento vigilaba y castigaba. Pero mientras un Winston Smith escriba un diario escondido y un periodista imagine las múltiples caras del cubo, habrá libertad de expresión.

O como yo la llamo: libertad de realidad con otras palabras.