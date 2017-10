Inaceptable

Durante el último Gran Premio de Malasia el fin de semana estuvo plagado de accidentes bizarros, siendo el impacto de Vettel con Lance Stroll el que más se ha comentado, sin embargo creo que deberíamos de poner la atención necesaria a lo sucedido el viernes a Romain Grosjean. El incidente ocurrió después que una coladera de desagüe se levantara justo cuando el piloto de Haas estaba tomando una curva a alta velocidad. Afortunadamente todos los mecanismos creados para salvaguardar la integridad del piloto funcionaron y Grosjean pudo salir por sus propios medios del monoplaza, pero tengo que admitir que el incidente sacudió mi memoria y los recuerdos de un accidente similar inundaron mi mente.

En 2001 yo participaba en la copa Corona en el campeonato mexicano de la Fórmula 3 con la escudería de Herdez y para la cuarta fecha los organizadores decidieron visitar Cancún para tener una fecha en un circuito callejero. Desgraciadamente los promotores no siguieron las normas de seguridad necesarias y una coladera se desprendió causando el accidente que media hora después le arrebataría la vida a Berci Schlesinger. Berci, de 37 años y originario de la Ciudad de México, era un piloto muy respetado y sumamente competitivo, fue una verdadera tragedia que la negligencia por parte de los promotores o el buscar ahorrar recursos hayan cobrado un precio tan alto, la noticia conmovió a toda la parrilla y los pilotos decidimos no llevar a cabo la competencia ese domingo.

Estoy convencido que la seguridad es prioridad en el automovilismo mundial y es por eso que el tema de seguridad en las pistas debe de tomar el mismo protagonismo e inversión que la seguridad en los monoplazas. No necesitamos de una tragedia para darnos cuenta la importancia de contar con trazados en condiciones óptimas para su competencia, estoy de acuerdo que sobre estas líneas he compartido mi frustración a los nuevos circuitos que no castigan al piloto en caso de cometer un error y confirmo mi malestar al respecto, pero eso es un tema muy diferente.

Lo sucedido en Sepang no debe pasar nunca, afortunadamente el único desenlace fue la pérdida de una práctica y daños materiales para la escudería americana.