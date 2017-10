Heroico

El sexto lugar conseguido por Sergio Pérez ayer en el Gran Premio de Malasia puede ser la mejor competencia del año para el mexicano. “Checo” sufrió todo el fin de semana con una infección estomacal que cobró factura el sábado, limitando su capacidad para clasificarse en una mejor posición, pero el tapatío no sucumbió a la enfermedad y manejó una carrera impecable para sumar puntos importantes. Sergio consigue una ventaja importante sobre su compañero de equipo y solidifica su séptimo puesto en el campeonato mundial de pilotos, pero lo más importante creo que es la forma que mostró Pérez. Tenemos que reconocer que aunque no ha sido un año de podios, el mexicano se ve cómodo en su monoplaza y su escudería. La sombra de Esteban Ocon comienza a desaparecer y los resultados importantes siguen siendo cortesía de Sergio para las panteras rosas. En mi opinión este sexto puesto, sobre las condiciones demandantes de Sepang y en el malestar que se encontraba Sergio, seguramente pudo haber sido el piloto de la carrera de no ser por Sebastian Vettel.

Madurez

Max Verstappen celebró su cumpleaños número 20 de la mejor manera posible. El trofeo conquistado ayer silencia muchas críticas que ha enfrentado últimamente. El holandés fue culpado por una variedad de medios sobre el incidente durante la arrancada en Singapur. Personalmente opino que fue un accidente de carrera y cuando participas en este deporte este tipo de escenarios sucederán. Max ha tenido una temporada para el olvido, sufriendo de problemas mecánicos que le han impedido terminar en carreras donde seguramente pudo estar peleando por puntos. Lo más importante de la victoria de Max es la forma en la que lo hizo, a diferencia de su primer victoria el año pasado en España, donde hubo abandonos y condiciones meteorológicas que le ayudaron. Ayer el joven piloto no cometió ningún error y cuando tuvo la oportunidad de sobrepasar a Hamilton lo hizo de manera limpia y consciente. El desempeño de Verstappen este fin de semana para mí consolida al piloto como un serio heredero del trono en la categoría.

Conservador

Lewis Hamilton hizo lo impensable el sábado durante la Q3 y consiguió la posición de privilegio. Para Mercedes, el fin de semana comenzó poco prometedor cronometrando por detrás de ambos monoplazas de Ferrari y Red Bull, por lo que estoy seguro que de haberle ofrecido al británico un segundo puesto y sin Sebastian en el podio, éste lo hubiera aceptado con gusto. Lewis demostró ayer que está dispuesto a sacrificar un trofeo de primer puesto por el bien de su temporada y cuando Max hizo el movimiento para arrebatarle la punta, Hamilton no arriesgó y le dio suficiente espacio al piloto que eventualmente se llevó la bandera a cuadros. La diferencia de 38 puntos que ahora separa a los dos pilotos que batallan por conquistar un campeonato más de pilotos parecería imposible de recortar, sobre todo si tomamos en cuenta la fiabilidad inquebrantable que han mostrado los Mercedes esta temporada. La actitud de Lewis puede ser la clave para lograr su cuarto campeonato, las Flechas Plateadas, aunque no se rompen, ya no gozan de la ventaja en pista que tenían cuando inició el campeonato.

Caballo sin suerte

En lo que va de la temporada asiática, sería imposible pensar en otras desgracias que le puedan suceder a la escudería italiana. Ferrari ha hecho todo bien, tenía la primera fila en Singapur y al final perdió a los dos autos a los pocos metros de la bandera verde, y cuando arribaron a Malasia, el ritmo y velocidad que mostraron auguraba puntos y una gran oportunidad de triunfar, sin embargo el despertador no funcionó y la pesadilla continuó. Sebastian Vettel hizo una carrera memorable, partiendo desde el último puesto en la parrilla y terminando en el cuarto puesto le redituó con puntos importantes y el nombramiento del mejor piloto de la competencia. Vettel perdió segundos vitales negociando con tráfico y sobre todo en el par de ocasiones que se enfrentó con Fernando Alonso. Creo que de no haber tenido este problema, un tercer lugar era plausible. Por su parte, Kimi Raikkonen tenía la velocidad necesaria para llevarse el triunfo, pero problemas con el turbo de su monoplaza le impidieron tomar parte en la carrera que seguramente nos hubiera regalado una buena batalla entre Max y el finlandés. La realidad es que existen problemas dentro de Ferrari, las fallas mecánicas de las que fueron víctimas ambos pilotos durante este fin de semana no son consecuencia de errores en pista si no de fábrica. Ferrari ya no tiene ninguna posibilidad de conseguir el título mundial de constructores y por consecuencia creo que ahora todo el apoyo, energía y esfuerzo se tiene que concentrar en Sebastian Vettel en su pelea por el campeonato de pilotos o un viaje a Roma y rezar por problemas en Mercedes.

