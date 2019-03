Escritora frente al espejo

No me gusta tener la nariz chueca, alucino el peso de los años en mis párpados, no me encanta mi pelo cuando está corto, pero a veces tampoco cuando lo traigo largo.

Tengo 2 canas y no me las quito porque existe una pequeña posibilidad de que sea cierto el mito aquel.

Mi piel ha comenzado a aflojarse, las patas de gallo ya no solo aparecen cuando sonrío, y... No pienso seguir.

Estoy sentada en una hamaca blanca, rodeada de árboles frutales, y envuelta por el canto intenso de los grillos del turno de la tarde.

El resto del universo se cuela por ese pedazo triangular que le hace falta a una de las tejas.

De pronto me siento inmersa en esta vida, me doy cuenta de cómo todo, absolutamente todo me espejea , o me confronta, como ese enorme y sabio árbol que me pregunta :

¿Por qué tanto hacer, hacer y hacer?

Mientras mueve sus ramas de una manera casi imperceptible.

-No hay baile sin viento, le contesto, aunque en este caso el ventanal venga del interior .

Soy en relación a el, el árbol y yo, yo y el cielo, y cada una de esas florecitas moradas que todas las primaveras decoran con tapetes las calles de mi ciudad.

¿Sabías que las jacarandas vienen del Japón?

No es importante, pero también me espejeo con esos seres que hablan en un idioma parecido al de las aves, por lo difícil que es de comprender. Me espejeo en los artistas , en los magos , en las brujas y en los viejos. En las mujeres hermosas, pero también en las feas.

Veo mi reflejo en la ternura, en las decepciones, en los celos, el miedo y en todos aquellos que en cualquier momento, y de cualquier manera buscan expandir su corazón.

En la apabullante sensación del niño recién nacido, en la confusión y ganas de encontrarse del adolescente, en los que hacen locuras por amor y en los que lloran por él.

Son mi espejo los niños huérfanos y las mujeres que por necesidad, o por placer ( me da lo mismo ) venden su cuerpo. Me espejeo ante la gloria del científico frente a su descubrimiento, en ese vagabundo que no ha sabido domar sus decisiones, en el que gana una medalla y en el que la pierde. Me veo en los dibujos de mi hijo pequeño y en los reclamos callados de mi hijo grande. Puedo verme de igual forma en los ociosos a los que les sobra el tiempo, y en esos otros a los que se les está acabando.

Me espejeo en ti, y en ella, y en casi todos... No me veo en los indiferentes ni en los aburridos.

Me veo en el grano de arena que va cayendo en el reloj, las letras que revelan lo de adentro, en la sed de éxito y en la frustración de ese hombre que falla un penal en la final de una mundial de fútbol. Me espejeo en la sonrisa fingida, en la que es sincera y en esa que viene del corazón.

Me espejeo en tus inseguridades , en tus pasiones, y en el cielo estrellado que muchas noches escondes en el fondo de las pupilas.