El "Detente" SÍ sirve

En el espectáculo mediático, desde hace algunos años hemos visto personajes poco convencionales inmiscuirse en la política, pero personas con denuncias graves en su contra ¿realmente son los indicados para contender o asumir ciertos cargos?.

Ya no es ninguna noticia el ver: luchadores, modelos, cantantes o deportistas compitiendo para algún puesto político. No hablamos de negar la posibilidad para que cualquier persona pueda aspirar a un cargo, sino de las facultades que cada individuo tiene para participar. Si decimos que los gobiernos siguen siendo lo mismo y no cambian, es porque los partidos políticos de donde surgen los gobernantes, no se preocupan por presentar candidatos preparados, sino por el/la que sea más famoso, con empaque y poco o cero contenido. Partidos sin escrúpulos, que buscan el poder por el poder, dejando a un lado las necesidades reales de nuestro país, de nuestros estados.

Para poder hacer política diferente y gestionar correctamente, necesitamos gente capaz y que actúe de forma eficaz, no llegar a aprender de lo que se trata sino llegar con las ideas claras y directamente a trabajar. No es seguir buscando candidatos “populares” o con escándalos; para cambiar la perspectiva de la política en el país, a un costo altísimo, porque las reformas y acciones, se hacen en las rodillas, si depende de nosotros, los ciudadanos para este 2021 y los siguientes años, que compitan personas que realmente puedan con lo que se les está encomendando.

Claramente no todos serán iguales, habrá quienes tengan un interés real para hacer un cambio en sus espacios y sea genuino el que quieran ayudar a la comunidad a la que pertenecen, habrá que esperar a que el proceso electoral avance para ver quienes sí pueden con el puesto y quiénes evidentemente solo están ahí porque alguien les encomendó la tarea para dar visibilidad a un partido en específico. Es justo en este momento donde ¡el "Detente" sí funciona!

¡Detente! Para tomar estos casos con la seriedad que esto puede representar, ya que el que improvisen con un futbolista, modelo o artista para que sea titular de una dependencia, tendrá consecuencias positivas o negativas en los siguientes años. En vez de verlo como un tema de burla y memes de una sátira política de cada contienda electoral, como ciudadanos, hagamos la exigencia de candidatos competentes y dejemos de hacer de la política un chiste.

Las y los aspirantes que tienen las facultades, con investigación y formación en el tema, no les interesa participar en espacios donde sabemos se hace lo mismo y se encuentran en trincheras políticas que, no son tan conocidas.

¡Detente! Que cualquier persona puede llegar a ser candidato o candidata, pero hay que recalcar la demanda que la sociedad está haciendo por este tipo de personajes con empaque popular y sin contenido que aporte al país, nos damos cuenta que si están ahí es por las figuras públicas que son y cuántos votos pueden representar.

¡Detente, sí sirve! Por Jalisco, por nuestro país, que necesitamos candidatas y candidatos que tengan una formación adecuada para que México no se detenga