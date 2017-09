¡Dos aztecas en el Derby eterno!

El pasado sábado muy temprano, 6:00 de la mañana tiempo del Centro de México, dos futbolistas aztecas, Carlos Alberto “Gullit” Peña y Eduardo Herrera tuvieron la oportunidad de participar con el Rangers de Glasgow ante el Celtic también de la ciudad escocesa de Glasgow, en el partido entre los dos equipos más ganadores en la historia del balompié escocés conocido como “El Derby eterno”, pues se ha jugado en tres siglos diferentes, ya que el primer choque entre ambas entidades de Glasgow se dio en el Siglo19, también se jugó en el Siglo 20 y ahora continúa celebrándose en el Siglo 21, que corre a partir del año 2000, y que a pesar de tener actividad en los últimos tres siglos sigue vigente y llenando ya sea el Ibrox Stadium, casa de los Rangers en el sudoeste de Glasgow la ciudad más importante de Escocia por encima de su capital Edimburgo, o el Celtic Park, en La zona de Parkhead de Glasgow cerca del Río Klyde que atraviesa la ciudad para desembocar en el Atlántico.

Son dos clubes de futbol y son de Escocia, pero esta característica es lo único que comparten, pues el Rangers fundado hace 145 años es de la grey protestante y leales al Imperio británico, mientras el Celtic fundado por sacerdotes jesuitas irlandeses, cuenta con el apoyo de los católicos y son republicanos, contrarios a pertenecer al Reino Unido, inclusive sus aficionados que no olvidan sus raíces suelen llevar banderas irlandesas a los partidos y también la del Vaticano, la ciudad estado donde está La Santa sede del catolicismo.

Esto lo pude vivir claramente el sábado pasado en la narración del cotejo en el Ibrox Stadium, ubicado justo en el Distrito de Ibrox del sudoeste de Glasgow, y fui testigo una vez más de la entrega y pasión de público y jugadores en este partido, que es rico en matices pues abarca rasgos políticos, étnicos, sociales y religiosos, además de conservar el interés del público escocés pues entraron los 50 mil 817 espectadores que le caben al inmueble.

En lo futbolístico fue mejor el Celtic dirigido por el ex internacional norirlandés Brendan Rogers, que vencieron con claridad 0-2 al Rangers del portugués Pedro Caixinha, que metió de inicio al “Gullit” Peña y los últimos 15 minutos a Eduardo Herrera cuando ya perdían 0-2, y mientras el “Gullit” estuvo en el campo jugó bien y el partido fue parejo, Herrera casi no tocó el balón pues el Celtic tras los goles de Tom Rogic y Leight Grifitts se había adelantado 0-2 y tomó el control del juego, que ya no perderían hasta terminar ganando el “Derby eterno” para mantenerse en el primer lugar de la Scotish Premiership del balompié escocés esta temporada 2017-2018.

Por cierto, esta semana se reanuda la actividad del Apertura 2017 del futbol mexicano en jornada doble, y este martes las Chivas jugarán en casa a las 07:06 PM ante Lobos BUAP, ahí los espero desde las 6:30 PM en ChivasTV. Los Lobos, que habían iniciado bien, después tuvieron un bajón y volvieron al buen camino venciendo como visitantes al Veracruz, que por cierto despidieron a su entrenador Juan Antonio Luna pues están seriamente involucrados en la lucha por el no descenso. Los rojiblancos de Almeyda requieren del triunfo para seguir aspirando a meterse en la Liguilla, y los licántropos de Rafael Puente del Río para evitar el descenso en su primera temporada en la Primera División.