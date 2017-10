Salvo que algo inexplicable suceda en estas últimas cuatro fechas de la temporada 2017 de la Fórmula Uno, Sauber terminará en el décimo puesto de constructores por tercera ocasión en cuatro años.

La escuadra suiza y los socios no están dispuestos a continuar con este desempeño y ahora puede ser el momento ideal para reconsiderar su forma de operar. La quinta escudería más longeva del serial tomó importantes decisiones a principios de año reemplazando a Monisha Kaltenborn por Frederic Vasseur, en un movimiento que significó la muerte de un posible acuerdo con Honda y aceleró la negociación para una extensión de su actual contrato con Ferrari.

Bajo el nuevo documento, Sauber tiene la posibilidad de hacer uso no sólo de motores, sino de otros recursos que los italianos ya fabrican, pero a diferencia de escuadras como Force India o Toro Rosso, Sauber cuenta con la infraestructura y talento humano necesarios para poder crear un monoplaza competitivo.

Vasseur insiste que no le molesta que ahora Sauber, cuyo nombre oficial no cambiará, sea considerado por muchos como el equipo B de Ferrari o equipo junior. El directivo francés confirmó que está dispuesto a hacer los cambios necesarios para regresarle gloria a un equipo destrozado moralmente y si para lograrlo necesita acudir a otros equipos para acortar la distancia, no tendría problema en buscar una mano dispuesta.

Para una organización del tamaño de la escudería suiza, el dinero repartido por el serial por posición en el campeonato de constructores puede marcar la diferencia. También sobre la mesa de negociación está el futuro de la alineación que probablemente porte los colores de Sauber en la próxima temporada. Marcus Ericsson, que aunque cuenta con el apoyo de Longbow Finance, es practicante un hecho que no tenga espacio en la parrilla y su lugar lo tomaría la estrella de la GP3 y consentido de Ferrari, Charles Leclerc.

No es una decisión sencilla para Frederic, ya que al utilizar más componentes externos la flexibilidad y agilidad que podrían necesitar para realizar cambios estaría comprometida a los tiempos de Ferrari o cualquier otro proveedor, sin embargo insisto que cualquier solución es mejor que continuar con la estrategia actual.