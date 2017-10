Diario de un snob

• Cien años de vida, cultura y sociedad

Cien años de vida, cultura y alta sociedad se dicen fácil, pero no lo es, y menos en un país donde negocios o instituciones rara vez llegan a trascender de padres a hijos. Así, este diario llega felizmente al centenario y para festejarlo seguimos evocando momentos, personajes y bellezas que le han dado lustre a nuestra ciudad... no se puede mirar al futuro ni al presente sin echar un vistazo al pasado.

Para los que nuestra infancia transcurrió entre los 60’ y 70’ del siglo XX somos de alguna forma receptores —por genética o por tradición— de muchos usos y costumbres tanto del siglo XIX como del XX en su totalidad y como tales nos corresponde salvaguardar mucho de la riqueza cultural y costumbrista que de nuestros ancestros heredamos sin perder piso ni tampoco vivir de ‘glorias pasadas’... Si bien los avances tecnológicos nos los vendieron con la ida de traernos más beneficios y ventajas, pues ya quedo muy en claro que ha sido todo lo contrario, salvo excepciones y las más de las cuales aquí en México no aplican al no funcionar los más elementales servicios públicos cuando —por ejemplo— llueve. Un delincuente cualquiera con un simple teléfono celular inteligente es capaz de asaltar un banco sin llevar consigo armas, un infeliz y ambicioso cualquiera se puede volver uno de los llamados testigos protegidos con tal de recibir dineros del erario y vía cibernética hacer creer que su abuelita es una violadora de menores. Lo que es bueno en un primer mundo no siempre es lo mejor para países como el nuestro en donde falta mucho por hacer hasta en la más básica educación y donde los valores que son la riqueza de un pueblo corren el riesgo de perderse.

En fin, nuestra página de hoy engalanada de bellezas tapatías que han dado cátedra de estilo y educación, clase y señorío aún en las más civilizadas capitales mundiales y que hasta la fecha no hemos visto quien las sustituya... En otra de las imaginarias máquinas del tiempo repasaremos momentos y sitios que nos tocó vivir o escuchar... por el momento repasemos las bellezas que le han dado fama mundial a Guadalajara y que por suerte las sigue habiendo aún hoy y a raudales. Felices 100 años de EL INFORMADOR y no olvidemos que siempre sea mejor una llamada telefónica para agradecer, para saludar o por el simple hecho de charlar que un mensaje cibernético… y menos olvidarnos de mirar a los ojos... más si estos son los ojos de las Tapatías.