Diario de un espectador

Atmosféricas. Se comienzan a despedir las aguas con señalado entusiasmo. Una reiterada tormenta parece recorrer, la misma y distinta, los cielos de estos valles. La cerrada cortina de nubes propone desfiladeros y límites, y deja considerar al final la transparencia inmutable de las capas más altas del aire. Las aguas establecen en las calles su soberanía, la fuerza inmemorial con la que forjaron un territorio precariamente modificado por el hombre. Basta ver por un rato, en cualquier esquina, el vigor de las corrientes para comprender su antiguo dominio, su futuro regreso, conforme las estaciones van rodando rumbo a lo que viene. El jardín, esplendoroso, se expande y se prodiga en brotes y crecimientos. Vienen, por parte del maestro jardinero, las podas y los desbroces, la ágil reflexión de las medidas a tomar, el gusto por todo lo que se renueva.

**

Visiones del mar. Puede ser a sus orillas, pero puede también ser el recuento de sus apariciones muy tierra adentro. El mar late en cada parpadeo, su poderío alcanza al final a todo lo que alienta. Muy alto en las montañas es posible percibir las huellas de su paso, la vida que los océanos giratorios fueron dejando a través de millones de años en el planeta. Es así que se suceden los reconocimientos, que oscuramente vuelven los recuerdos guardados en lo más hondo de la memoria. Iluminaciones, tempestades y calmas bondadosas. La medida de todo lo que subsiste encuentra en los mares su origen. Una tarde quieta y el manso respirar de las olas. Acantilados de vértigo y las aguas embravecidas; o navegaciones inciertas bajo los vientos desatados: herencias, lejanos o recientes aprendizajes para quienes habitan la Tierra.

**

Estrella de la geometría, resumen de toda una ciudad hecha de tiempo y bravura. Por sus calles han pasado los días serenos y la rutina apacible. También el trueno de la guerra y las devastaciones de la barbarie, la garra de la ambición y la inquina. Sin embargo, quedan los testimonios, las indelebles huellas de que ha habido, sobre todo, un tiempo para la tranquila labor, para el arduo cálculo de ciertas manufacturas, para una edificante costumbre que da razón de una existencia provista de una justa medida, de una lucidez constante. Así la estrella veneciana, inscrita con aparente naturalidad en un pavimento. Cada una de sus piezas es el resultado de trabajosos cálculos, de ensayos sin cuento, del final acierto que engendrará la figura completa. Y de ese triunfo de la razón, de la evidencia de su posibilidad, habrá de derivarse todo un orden magnífico que constituirá una parte esencial de la ciudad. Y es así como la Serenísima, entre sus inmensas empresas y sus mínimas costumbres, encuentra una parte central de sus cimientos entre las manos de los artesanos. Otros cimientos hay, submarinos, que sostienen la teoría de maravillas que esa ciudad es. Y en su misma construcción, en su dilatada fábrica, la misma estrella, transfigurada, logra sostener orgullosos palacios, humildes moradas, iglesias y campanarios que van contando las horas.

**

México: ese sentimiento oceánico que atravesó la infancia dura a través de los años. Siempre fue llegar a lo desconocido, a lo fascinante. La medida de la urbe desbordada rebasaba todo ingenuo cálculo, toda dimensión aprendida. Se iba y venía, en las párvulas estancias en la alta ciudad, a la merced de la sapiencia de los mayores, sumergidos en mareas que atravesaban avenidas, cruceros, vecindarios. De repente emergían paisajes reconocibles, hitos en el torbellino que podía ser amenazante a veces, otras de una reconfortante familiaridad. Rodaron los años y las vueltas al altiplano. Como después de una tormenta, lugares y edificios, rumbos y perspectivas fueron tomando su sitio. La mente desarrolló hasta entonces una geografía legible de todo ese inmenso conjunto. Y la ciudad va cambiando, su tejido se extiende y transforma. Y, a veces, la conciencia de estar en un océano en perpetuo movimiento y mutación regresa. Entonces vuelve la maravilla que primero llegó: la de habitar un mundo de posibilidades infinitas, de dimensiones inimaginadas. La de estar en un lugar que oscura, íntimamente se sabía que sería alguna vez también propio.

**

Anochece y la música sigue su curso. Quien le dio inicio abandona el recinto. Ya nadie la oye. La música, misteriosamente, cesa. No existe entonces la música que a ningunos oídos alcanza: ya no es lo que primero a esos acordes dieron aliento, desaparece la intransferible intención que compuso unas notas dirigidas siempre a alguien. La música que nadie oye, la música que, quizá, no es.

**

De Eduardo Lizalde:

Todo poema

es su propio borrador.

El poema es sólo un gesto

un gesto que revela lo que

no alcanza a expresar.

Los poemas

de perfectísima factura,

los más grandes,

son exclusivamente

un manotazo afortunado.

Todo poema es infinito.

Todo poema es el génesis.

Todo poema nuevo

memoriza el futuro.

Todo poema está empezando.

**

La casa en el sur prosigue su navegación. Cada vez más despojada de ciertas piezas, acosada por el tiempo, es cada vez más ella misma. Queda un amplio gesto, un talante que proclama quedamente que es éste el lugar del regreso, de la partida. Es una casa y es también todas las que vendrán, las que quienes por aquí pasaron habrán de edificar en los tiempos venideros. Es, viéndola con calma, la alegría y el coraje que a toda humana edificación cumple.