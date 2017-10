Diario de un espectador

Atmosféricas. Vira el tiempo, y el aire adelgazado informa puntualmente de la llegada de la estación. El jazmín insiste en sus blancas letanías que glorifican el día. La planta del rincón del corredor tiene un brillo distinto, como si una misteriosa visitación hubiera avivado su vieja savia. Desde el Imperio del Trono del Tulipán llegan instantáneas noticias favorables. Desde el otro lado del mundo unos niños envían sus párvulos azoros, sus entusiasmos sin límites. El satélite transmite el rojizo resplandor que ahora tiembla en la pantalla. Desde la base terrestre los científicos se preguntan sobre ese leve tono inconfundible del que ahora parece estar impregnado el ingenio circunvolador encargado de transmitir pragmáticos recados a lo ancho del planeta. Aventuran hipótesis: un repentino aumento de los rayos cósmicos, una indetectada explosión en la piel del sol… Ground control to Major Tom. Germina para el regreso la albahaca, la lumbre de la llamarada, la flor incombustible de la sangre.

Einstein nos enseñó que tanto da un huracán en las Azores como unos renglones sobre un cuaderno escolar de Addis Abeba. Dentro de un universo que no juega a los dados, resulta complicado conciliar la absoluta relatividad del mundo con una voluntad que determinó la indecible explosión inicial, la permanencia de una flor, el angustioso caos, la deriva de todo lo que es y ha sido. Llamarle a la pelea por todos estos años una brizna, una mota de polvo, una célula en rebelión resulta al final una insignificante arrogancia. Giran las estrellas, la sombra plateada de la Vía Láctea es apenas un fantasma en el firmamento sin fondo. Las ruedas del tiempo, en su silencio inconmensurable, van segando fatalmente la vida: algo perdurará. Lo dijo, de algún modo, nuestro poeta: alguien me deletrea.

Alegato del alucinado.

Guardar una llama pálida y purísima; o la sangre, el error, la basca, el vértigo y la amargura última al decir con unos ojos extraviados que todo debería seguir, que la muerte no es más que una sombra que una veladora o un rezo habrán de ahuyentar. Guardar la risa de los veinte años, el fulgor de una belleza irrepetible, el hondísimo misterio de unas manos cuyas marcas en la piel deletrean todo el transcurso de una vida. Nunca saber, o siempre, del vértigo del instante, de la última veladura que cae, del sonido de una voz entrecortada, el sudor en la espalda, el abandono. Dijo Alexis Zorba que, así, “los hombres no deberíamos morirnos nunca.”

Últimas tardes con octubre. Hace muchos años que la muchacha teutona llegó, como siempre inopinada, con su regalo. Se llamaba Octubre en el menú, ese libro del que ahora nomás queda el título y un cierto viento helado. Mucho después, ante los entusiasmos de otra muchacha, la relectura de una lección fundamental: la del Pijoaparte, en Últimas tardes con Teresa del gran Juan Marsé. Quién dijera que octubre –sobre todo el decimonoveno día- iba a ser por este siempre, tan provisional, el pasaje en el que los años llegan a su cima, en el que la densidad del tiempo sabe condensar en un instante presente la leve marca que aquí quedará de quien pasa. Así es que, últimas tardes con octubre, las últimas luces en fuga, el rumor de la ciudad indiferente, el resplandor de los helechos. El renuevo que asoma a través de décadas y huracanes, los largos silencios por venir, el fuego que arde como una estrella tantas veces invocada. Y el estruendo inaudible de una canción que da cifra y sentido a una espera desesperada, frenética en su calma aparente.

Love of Lesbian. Gran banda española, de Cataluña. El resultado de un indescifrable precipitado de sonidos e influencias que a lo largo de todos estos años se han decantado en un rock a la vez combativo y refinado, una poética extraña, bien trabada. Rasgo definitorio: alguna vez fueron teloneros de The Cure. Y, bien se sabe el mantra –ah, muchacha: La Cura, cura. Pareciera que fue Lanza del Vasto quien escribió: El libro que has de leer, y la canción que habrás de oír, han de llegar a ti, indefectiblemente. Tal vez sea el caso, tal vez en la innumerable ruleta de la existencia unas notas se confunden ahora con una sucesión de triángulos exactos, con el manar de una fuente inextinguible que entrega su exacta metáfora que, torpemente traducida, dice que para esa precisa mirada que ahora la considera viajó a través de todas las eternidades y llegó a ese filo su manto de agua. La llama de la vela duplicaba el fulgor en los ojos, prometía lo de siempre y lo de nunca. En el séptimo verso aparece otra clave: el himno que David Bowie supo dejar como un llamado y un reclamo, quizá como un eco de Dylan Thomas: Do not go gentle into that good night… y podríamos ser héroes, nomás por este día. La vida, aún. Donde solíamos gritar:

¿A que no sabes donde he vuelto hoy?

Donde solíamos gritar

diez años antes de este ahora sin edad,

aún vive el monstruo y aún no hay paz.



Y en los troncos que escribimos

medio a oscuras, sin pensar,

todos los versos de "Heroes"

con las faltas de un chaval, aún están.



Y aún hoy,

se escapa a mi control,

problema y solución,

y es que el grito siempre acecha,

es la respuesta.



Y aún hoy,

sólo el grito y la ficción

consiguen apagar

las luces de mi negra alerta.



Tengo un cuchillo y es de plástico

donde solía haber metal,

y el libro extraño que te echó de párvulos,

sus hojas tuve que incendiar.

Y en los hierros que separan

la caída más brutal

siguen las dos iniciales

que escribimos con compás,

ahí están.



Vertical y transversal,

soy grito y soy cristal,

justo el punto medio,

el que tanto odiabas

cuando tú me repetías que

té hundirá y me hundirá,

y solamente el grito nos servirá,

decías "es fácil" y solías empezar.



Y es que el grito siempre vuelve

y con nosotros morirá,

frío y breve como un verso,

escrito en lengua animal.

¡Y siempre está!



Te hundirá y me hundirá

y solamente el grito nos servirá

y ahora no es fácil,

tú solías empezar.



Vertical y transversal,

soy grito y soy cristal,

justo el punto medio,

el que tanto odiabas

cuando tú me provocabas aullar.

Y ya está, ya hay paz,

oh, ya hay paz.

Y ya está, ya hay paz,

oh, ya hay paz.



¿Por qué gritaba?

Lo sé y tú no,

no preguntabas,

tú nunca, no.

Termina la canción, sigue el alegato del alucinado. Cuchillo de metal, frío y breve como un verso, ya hay paz, no preguntabas, tú nunca, no. El milagro se levanta, el jardín entero se inclina en su reverencia, queda un rastro del tan temprano asombro, de la continuada certeza: no existe tregua para el primer corte, el más profundo.