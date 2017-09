¡Complica Chivas su pase a Liguilla!

Si quieres tener una buena temporada y meterte a la Liguilla para buscar el título, tienes que hacer valer tu localía, sacar los suficientes puntos ahí, y buscar ganar algunos más jugando como visitante, algo que justamente no ha logrado el Guadalajara en esta temporada, que complicó aún más su pase a la Liguilla al caer como local 1-2 ante Lobos BUAP de Rafael Puente del Río, el entrenador más joven del futbol mexicano con sus 38 años de edad que tiene a sus Lobos en la sexta posición con 14 puntos, muy cerca del América que marcha en el subliderato pero anoche perdió.

Las Chivas desaprovecharon la oportunidad de vencer a los Lobos y alcanzarlos en nueve unidades para estar ya en zona de calificación, por el contrario, la derrota los dejó en la undécima posición, haciendo muy complicado su pase a la Liguilla, mientras que el triunfo catapultó a los licántropos poblanos a la octava posición y con buenas posibilidades de meterse entre los primeros ocho para jugar la Liguilla.

Ha sido decepcionante la temporada para las Chivas y jugando en casa más, pues no ha podido ganar ningún partido jugando como local, y su única victoria del Apertura 2017 la consiguió actuando de visitante en Pachuca, lo cual nos hizo pensar, que había recuperado la memoria y la forma que los hizo ganar el doblete (Copa y Liga) la temporada anterior, pero después de eso no pudo vencer a Pumas ni a Lobos como local, por lo que aunque aún no está eliminado matemáticamente, si luce muy complicado que pueda enmendar el flojo arranque de torneo que lleva hasta el momento.

Lo positivo es que Alan Pulido regresó a las canchas y tuvo una buena actuación en el segundo tiempo del cotejo ante los los Lobos, y de seguir así puede ayudar a los pupilos de Matías Almeyda a tener un buen cierre y en una de esas, aunque parezca complicado, meterse a la Liguilla.

Mientras tanto Atlas venció 1-2 al Puebla, lo que causó el despido del “Chiquis” García como timonel de los Camoteros, en tanto Veracruz derrotó al Morelia por 2-1 en el debut del paraguayo José Saturnino Cardoso como entrenador de los Tiburones, en tanto que los Tigres fueron a Tijuana a vencer a los Xolos por 0-1 con gol del chileno Edu Vargas tras gran jugada individual de Javier Aquino que se llevó a la defensa y llegó a línea de fondo para habilitar a Vargas que remató de zurda para batir al arquero Gibrán Lajud.

Y en la conclusión de la Fecha 11 que se jugó ayer, América fue a León y perdió 2-1; Pablo Aguilar adelantó al América por 0-1 pero Boselli y Burbano pusieron el definitivo 2-1 favorable al León.

Pachuca enfrentó al Cruz Azul y le quitó la etiqueta de invicto al vencerlo por 4-0, Toluca venció 2-1 a Pumas con goles de Josecarlos Van Rankin de Pumas, Enrique Triverio y Fernando Uribe por Toluca; Monterrey contra Santos se suspendió por lluvia, pero los Rayados siguen como líderes y son el único invicto.

Y para terminar Necaxa1-0 a Querétaro con gol de Pablo Velázquez.

Los espero hoy a las 9:45AM en ESPN2 donde narraré el Astana vs. Slavia Praga de la Europa League.