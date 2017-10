Circunstancias difíciles para los partidos

Esta desgracia que ha ocurrido en nuestro querido México con los ciclones y los terremotos continuos, ha reproducido una serie de comentarios y sentimientos en contra del Presidente Peña Nieto, como si él fuera el culpable de estas tragedias; definitivamente no es el responsable y está haciendo todo lo posible porque se reconstruya y se tengan mejores momentos y mejor vida, cuando menos como se tenía antes de estas tragedias, pero definitivamente Peña Nieto no es culpable de esto que pasó y de lo que está pasando.

Sin embargo, ha renacido una serie de hechos que sucedieron a base de la corrupción de muchos gobernadores y gobiernos de los estados, que desacreditan totalmente a los políticos en general y a los partidos políticos.

Al Presidente lo han engañado algunos de sus gobernadores y algunos miembros de su Gabinete como Gerardo Ruiz Esparza, el cual obviamente designó grandes obras a constructoras extranjeras, haciendo a un lado a los mexicanos. Como muestra está la Línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara, que como ya lo he dicho muchas veces, ¿este señor que dice ser ingeniero no tuvo la menor idea de la bondad del subsuelo tapatío y decidió hacer el tren elevado, mucho más costoso, ignorando la opinión del Gobierno del Estado y de los técnicos tapatíos; no se les hace raro que otorgue 90% de la obra a constructoras extranjeras, y además anuncie actualmente que el costo presupuestado va a aumentar $6,000 MDP?; eso el Presidente Peña Nieto seguramente no lo sabía y son los mismos que intervinieron en la obra de la carretera a Cuernavaca, donde se hizo el socavón y murieron dos personas.

Todo esto resulta en contra de los partidos políticos y se está pidiendo que se aplique la justicia y se detenga a todos los Gobernadores corruptos que han desfalcado gravemente a nuestro país y a cada uno de sus Estados; esto lo tiene que hacer el Presidente de inmediato.

Para las próximas elecciones tenemos dos opciones: de los personajes que menciona el PRI hay uno que es un técnico experimentado, político, científico, muy valioso, José Antonio Meade, que trabajó con Calderón y ahora es secretario de Hacienda en el presente sexenio; su único defecto podría ser que quizá tenga compromiso con el funesto de Videgaray, pero él como persona es una opción positiva para que pudiera ser candidato y Presidente de la República.

La otra posibilidad que quizá fuere mejor, es Juan Ramón de la Fuente como candidato independiente, porque él no quiere pertenecer a ningún partido y aunque no lo ha dicho, no respeta a ninguno de los partidos y actualmente el pueblo de México está totalmente desilusionado de los partidos, incluyendo a Morena el “partido del amor”, que lleva años engañando a sus seguidores y nunca ha mostrado de dónde saca el dinero que ha gastado en los últimos 15 años, pero Andrés López es un demagogo y fue saboteador, ya todos lo conocemos y sería fatal para nuestro país.

Ojalá Juan Ramón de la Fuente decidiera hacer una reflexión y un examen de conciencia y saber que tiene la obligación de luchar como candidato independiente en favor de México; sería un gran Presidente, como también Meade puede ser un buen Presidente. Lo bueno de Juan Ramón de la Fuente es que no tiene compromiso con ningún político y lo peligroso que puede tener Meade es que lo presionen algunos de sus antiguos compañeros de partido y de trabajo.

Los otros partidos tampoco tienen la credibilidad necesaria.

OTRO TEMA

Debe haber alguna forma de descubrir a esa bola de miserables que usan las redes sociales de una manera indigna, propagando mentiras queriendo alarmar al pueblo de México, lo que consiguen en gran parte de la población, dándose cuenta del mal que están haciendo al país y a los mexicanos con sus barrabasadas, mentiras y leperadas; debe haber un sistema retroactivo paso a paso, que permita encontrar de dónde salió el primer mensaje negativo y mal intencionado y debe existir una ley que aplique un castigo fuerte, ejemplar y necesario a esos malvados miserables que gozan usando la tecnología de las redes sociales para alarmar al pueblo de México.