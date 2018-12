Charros deja el pase a playoffs en suspenso

El tablazo sonó en cada rincón de la Colonia Tepeyac. Madero y cuero hicieron comunión como la última vez que José Manuel Rodríguez se paró en el pentágono.

La pelota volvió a tomar dirección por todo el jardín izquierdo, pero Jesús Fabela no se desconcentró. “Doña Blanca”, caprichosa, dejó de volar y aceptó la invitación del guante del jardinero de Mazatlán, a donde llegó a descansar. Fue el epílogo de una gran historia que contaron anoche Charros y Venados y que terminó con victoria de 2-1 para los porteños en 11 episodios. A Jalisco le sigue faltando el triunfo que certifique su pase a los Playoffs de la Temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico Caliente MX.

Su majestad, presente

Ante más de 11 mil 500 aficionados en el Estadio Charros, Marco Tovar por los locales y Francisco Moreno por la visita se enfrascaron en un buen duelo de pitcheo. Sin ser dominantes del todo, sí fueron efectivos al momento de retirar gente que les estorbaba en las almohadillas.

Como en las noches donde el pitcheo comanda el juego, un pestañeo de Tovar le costó la única carrera de Mazatlán, cuando Sebastián Valle recordó su breve paso por Charros y conectó un tablazo que cayó en las alitas del jardín izquierdo, justo detrás de la barda.

El cuadrangular de Valle parecía la única carrera del juego hasta que el “Manny” Rodríguez dijo lo contrario en la novena entrada. Con un out, José Manuel encontró una recta de Brandon Cunnif en el segundo lanzamiento del ex Charro, y puso la pelota en el estacionamiento para el empate, ante el delirio de la afición. Ni Henry Urrutia no Dariel Álvarez le encontraron la bola al estadounidense y el juego se fue a extrainnings.

Para entonces Sergio Romo había dictado cátedra desde el octavo episodio, en un duelo donde entró a repartir chocolates (4) que le sobraron de Navidad.

En la parte alta del capítulo 11, Huáscar Brazovan entró descontrolado y permitió tres hits, el último de Fabela, que mandó a la registrado a Edson García (otro ex Charro, por cierto).

La victoria que falta para amarrar Postemporada sigue negándose a bailar con los Caporales.

Boxscore Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E Venados 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 9 0 Charros 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 7 1

A un triunfo de amarrar el boleto

CHARROS DE JALISCO

Charros tiene el pase a Postemporada al alcance de su mano y es tan franca la oportunidad, que sólo existe una combinación que lo deja fuera.

Un triunfo de los Caporales en la serie ante Mazatlán asegura su pase, incluso las derrotas de sus rivales le darían el pase, pero la combinación letal también es factible.

Y es que si Charros pierde todos sus juegos ante Venados, y los Águila de Mexicali ganan al menos dos de su serie en casa ante Cañeros de Los Mochis, eso pondría a Charros en sexto lugar del standing de la segunda vuelta, con lo que Jalisco, tras la repartición de puntos tendría 7.5 unidades, mientras los cachanillas con sus victorias llegarían al séptimo puesto de la misma segunda vuelta, pero sumarían ocho unidades al final de la campaña, con lo que dejarían fuera a los Charros.

“Por supuesto que presiona saber que es un triunfo el que nos falta para asegurar Playoffs, pero también sabemos que lo podemos hacer, este fin de semana tiene que llegar esa victoria”, dijo el “Manny” Rodríguez al final del juego donde un cuadrangular empató el juego y uno que no cruzó la barda lo terminó.

Por su parte, Huáscar Brazovan no encontraba consuelo. “Yo le tiré pensando en la rola y Fabela la encontró justa para ponerla en el jardín”, se lamentaba el dominicano.

Standing segunda vuelta Hasta el 28 de diciembre Equipo G P DIF PTS Los Mochis 18 12 - 8.0 Obregón 17 12 0.5 7.0 Hermosillo 18 13 0.5 6.0 Culiacán 17 14 1.5 5.0 Jalisco 16 14 2.0 4.5 Mazatlán 15 16 3.5 4.0 Navojoa 11 20 7.5 3.5 Mexicali 9 20 8.5 3.0

*A falta de un resultado