Carlos Monzón a través de Disney

Siempre que se escucha el nombre de Carlos Monzón, se asocia con la grandeza del boxeo, considerado uno de los mejores 10 boxeadores de todos los tiempos, genuino peso medio de época, histórico de los años 1970, que tras retirarse de los cuadriláteros como campeón mundial, ya jamás descolgó los guantes, aún después de escuchar la fantástica oferta para enfrentar a Marvin “Marvelous” Hagler, peso medio, gigante de los años ochenta.

“Ese morocho —como le dijera su manager Amílcar Brusa— fue quien me abrió todas las puertas del mundo, porque cuando yo me fui con la cola entre las patas, por haberme peleado con el poderoso del Luna Park (Tito Lectoure), lo que había hecho con Monzón, fue la estela para que me contrataran de todos lados. Por supuesto era un hombre muy práctico, que los mismos periodistas argentinos, contemporáneos a él, no lo conocieron, hasta que derrotó al italiano Nino Benvenutti. Vi la pelea de Monzón contra ‘Mantequilla’ Nápoles, y me encuentro con periodistas argentinos, que me dicen, ‘Brusa, qué tipo práctico es tu negrito, si no se lo sacan a ‘Mantequilla’ Nápoles, Monzón lo mata. El periodismo especializado, no supo verlo en mi país. Fue un tipo que no le hicieron ninguna marca, por eso hizo películas”.

Esta semana se anunció que Disney producirá serie de TV sobre la vida de Carlos Monzón. El proyecto fue anunciado en la feria Mipcom de Cannes y se comenzará a filmar a principios del año que viene. Aún no están definidos los protagonistas, publicó Notifight.com.

La serie repasará la polémica vida del campeón de boxeo. “Más allá de haber sido el mejor boxeador que parió la Argentina y el mejor 160 libras del mundo, fue un personaje que vivió una vida muy dramática, con mucha tragedia, drama y gloria”, señaló Fernando Barbosa, de Disney Media, en la presentación. “Es una historia bien picante y tiene un poco de todo: farándula, drama, asesinato, mafia. El desafío es ponerlo en pantalla”. La serie contará con 13 episodios de una hora de duración contados desde un punto de vista particular: el de cada una de las personas que visitó a Monzón en la cárcel mientras cumplía su pena a prisión por el asesinato de su esposa Alicia Muñiz. Amigos, familiares, ex mujeres y colegas, ofrecerán su visión sobre diferentes momentos de la vida del boxeador, echando luz sobre su infancia humilde, su vida íntima, sus logros deportivos, su relación con el mundo de la farándula y su eventual caída en desgracia.

Hoy en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, Ibeth “Roca” Zamora se enfrenta a Isabel “La Estrella” Millán. En el respaldo, Enrique “Duende” Bernache enfrenta al aguascalentense Emmanuel Domínguez.

En el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos, también hoy, Yareli “Chololita” Larios enfrentará a la ex campeona mundial, la coahuilense Yazmín “Rusita” Rivas.

Y por ahí estaré atisbando.