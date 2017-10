Ayer, un día histórico

A usted, amigo lector habitual de este diario

Imposible dejar de hablar sobre los 100 años de vida de EL INFORMADOR. Cumplidos ayer y celebrados entre muchas otras cosas, con una edición espléndida, casi alucinante. Un trabajo de primerísima calidad y de evidente resultado de mucho tiempo, acuosidad y de gran talento, la cual voló en su versión en papel de todos los puntos de venta como si regalaran dinero. Si usted la consiguió ayer, considérese afortunado. Es un documento histórico y de colección, enfocado hacia la crónica moderna tapatía, desde la narración del día a día del periódico a partir del 4 de octubre de 1917, y con ello confirmando la calidad de su manufactura y su proyección innovadora. La nueva versión electrónica en www.informador.mx, también es de una hechura de excelencia.

Felicidades a todos los causantes de entregarnos la lectura cotidiana de un periódico tan sabroso, tan deliciosamente tapatío. Desde su director, don Carlos Álvarez del Castillo G., pasando por todos y cada uno de sus integrantes: enhorabuena. Llegar a los 100 años no se puede explicar sino solo a través de una gestión empresarial e intergeneracional muy inteligente, y una calidad excepcional propia de un equipo al igual. Adecuándose a todos los tiempos y circunstancias. Siendo siempre actual. Donde no se acepta —y hacen bien— la muerte del papel. Donde la apuesta es inversa: provocar a los jóvenes, incluso a los niños para apreciar el sentir del papel entre sus manos mientras leen oliendo su combinación con la tinta combinada con nostalgia. De ese periódico siempre visto en casa de los bisabuelos, abuelos o padres. ¿Quién en Guadalajara no ha leído por lo menos una vez EL INFORMADOR “en vivo”, o escuchar o visto a alguien leyéndolo? Yo lo recuerdo desde siempre en casa de mi abuela Pepa, ya manoseado por todos.

No puedo tampoco dejar de agradecerles a todos ustedes. Para mí es un privilegio se me permita escribir aquí desde hace casi seis años. Un diario plural, donde regularmente encuentro opiniones contrarias y contradictorias a las mías. Y algo también valiosísimo. Donde he encontrado una total y absoluta libertad de expresión. Nunca se me ha rechazado un texto. Nunca ni siquiera me han sugerido modifique una frase. Es más. Jamás me han modificado una palabra, salvo en errores de dedo, de ortografía o inversiones de mayúsculas y minúsculas iniciales, y cosas así propias de la edición. El callar ahí no existe. Lo sé. Los conocedores de otros medios también. En muchos otros esto no ocurre y por todos lados del país. No por nada EL INFORMADOR es El Diario Independiente, en realidad siéndolo.

Eso significa un compromiso en primera línea con el lector. Con el prestigio del diario construido desde hace 100 años. Y también conmigo mismo. Pero finalmente le toca a usted, comparar las distintas opiniones y sacar sus propias conclusiones. Porque todos pensamos diferente, aunque muchas veces coincidamos o no, platicándolo de formas distintas y partiendo de tantas experiencias...