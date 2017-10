Antes del maquillaje

Por Aurelio Lozano

La piel de nuestro rostro no debe estirarse y los movimientos deben ser siempre hacia arriba. La limpieza aunque toma sólo unos segundos debe ser una oportunidad para activar la circulación. Esto se hace con movimientos circulares usando la punta de los dedos a la concavidad (succionando con ella) de las manos.

¿Necesito usar esponjas y cepillitos?

Has notado seguramente como ahora están de moda las esponjas para la cara y varios tipos de cepillitos. No es imperativo usar esponjas ni cepillitos. Estos ayudan a activar la circulación pero las manos y los dedos hacen la misma función. También ayudan a exfoliar, las esponjas marinas naturales son muy efectivas. No todos los tipos de piel reaccionan bien a estos tratamientos diarios. Si tienes la piel seca o delicada no los uses todos los días. Si usas las esponjas o los cepillitos es necesario mantenerlos libre de bacteria. Para esto tienen que estar limpio y secos en un lugar donde puedan respirar. Evita usar esponjas plásticas, y si usas cepillitos éstos deben ser de cerdas muy suaves.

El tónico, ¿necesario o no?

El tónico o astringente es deseable pero no indispensable. La función tradicional del tónico ha sido eliminar los residuos de la limpiadora y ayudar a cerrar los poros. La verdad es que los productos de limpieza modernos son mucho más eficientes que en el pasado y el tónico ha dejado de ser necesario. El tónico deja una sensación agradable en la piel, por lo que muchas mujeres lo prefieren.

¿Cuándo uso el exfoliador?

Depende de tu tipo de piel. Si tienes la piel grasosa puedes usarlo hasta tres veces por semana. Pero en condiciones normales una vez a la semana es recomendable. Todos los tipos de piel necesitan exfoliador, aún las pieles secas y sensitivas. Este es un producto fácil de hacer en casa. La manzana, la papaya, el yogurt, avena y el limón son exfoliadores naturales. Las pieles sensitivas deben de usar tratamientos exfoliadores con menos frecuencia.

¿Necesito usar mascarillas?

Sí. Todas las pieles necesitan mascarillas. Las mascarillas penetran a niveles donde los productos de uso diario no lo hacen. La mascarillas deben ser de acuerdo a tu tipo de piel y a tus necesidades especiales. Hay tantas mascarillas naturales para todo tipo de piel que aunque uses mascarillas comerciales este es un producto que debes tratar de hacerlo tú misma cuando quieras relajarte. Muchas mascarillas comerciales son excelentes como las de Decleor, Clarins, Avena y otras. Las mascarillas no sólo limpian tu piel, también relajan y ayudan a las células a regenerarse. Tú mereces tener tiempo para consentirte a ti misma. Una mascarilla es la excusa ideal par a decirle a todos: "Estos minutos son sólo para mí, no puedo hacer nada dentro de los próximos 15 minutos".

