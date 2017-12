El recién coronado campeón del mundo, Lewis Hamilton, amenazó al conquistar el título esta temporada, insinuando que podría seguir los pasos de Nico Rosberg y retirarse después del campeonato, pero ahora, ya transcurridas un par de semanas de concluida la campaña, asegura que seguirá compitiendo por lo menos hasta que el reglamento cambie en 2021.

El británico ha mostrado una actitud diferente a la acostumbrada y el intercambio de mensajes entre líneas con su compañero de equipo, y en especial con Sebastian Vettel, es increíblemente interesante. A diferencia de años anteriores creo que ahora se pueden combinar las circunstancias necesarias para un gran reto para el campeón.

Valtteri Bottas decepcionó en su primera temporada con Mercedes, pero cerró el año con grandes resultados que pueden bien traducirse a competitividad en la próxima temporada. No podemos olvidar que en el automovilismo la confianza y momentum son muy importantes, ingrediente que puede en su momento amenazar el dominio de Lewis en Mercedes y en el serial. Si analizamos a Ferrari durante la temporada, es evidente que, no sé si el campeonato, pero sí estoy seguro de que regalaron lo que pudo haber sido una batalla hasta el final con Mercedes por lo menos por el campeonato de pilotos, ya que Kimi no aportó mucho para la causa de los italianos.

Para Sebastian Vettel el 2017 será juzgado negativamente por su falta de madurez y su poco criterio después de repetidas críticas a los comisarios y los insólitos accidentes que provocó, pero nadie puede negar su competitividad. El alemán por primera ocasión desde que arribó a la escudería italiana contó con las herramientas necesarias para montar un verdadero paquete para luchar por el título.

Creo que los mensajes cruzados por parte de Lewis demuestran su consciente temor a perder su dominio y juega mentalmente con los aficionados; si el año siguiente no consigue refrendar su título, por lo menos ya sembró en el público su deseo de abandonar el deporte, pero de continuar con el desempeño de este año estoy convencido que su permanencia en el circuito está garantizada.

La estrategia de Lewis no es ingenua, el piloto sólo está cubriendo sus bases en caso de que Mercedes pierda su ventaja y terminó luchando en pista por una tercera o cuarta posición. Lo que quedó claro después de su cuarto campeonato es que Hamilton no está dispuesto a soportar años tristes como lo ha hecho Fernando Alonso en la Fórmula Uno, sin embargo si el barco sigue navegando viento en popa, su ambición por más títulos no se extinguirá, y esas son, en mi opinión, buenas noticias para el circo.

