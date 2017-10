A qué juegan los independientes

Entre el circo de quienes han decidido ser candidatos independientes a la presidencia de la República, algunos impresentables, otros desconocidos y pocos o ninguno con alguna idea de país, destaca la posición de Emilio Álvarez Icaza quien, tras un año de recorrer el país, decidió no registrarse como candidato porque dijo, en estos momentos pulverizar el voto es hacerle el juego al PRI.

La postura de Álvarez Icaza ha sido aplaudida por unos y criticada por otros. ¿Realmente jugar de independiente favorece a un partido y particularmente al PRI? Ahora sí que todo depende de cómo se comporte la elección. Dicho de otra manera, la pregunta que habría que responder primero es quiénes serán los candidatos o partidos mejor posicionados al final de la contienda y quién, en todo caso podría canalizar el voto útil y quién beneficiarse de la dispersión del voto.

El voto opositor al PRI tenderá a dividirse entre los seguidores de Andrés Manuel y los otros. En esos otros entra el candidato del Frente y casi todos los independientes. Ninguno de los independientes le quita votos a López Obrador, ni siquiera Ríos Piter o la precandidata indígena, María de Jesús Patricio, pues el movimiento indigenista nunca ha hecho click con López Obrador. El único que le pudo haber canibalizado algunos votos a AMLO era justamente Álvarez Icaza que, con las enormes diferencias con el tabasqueño, digamos que también corría por el carril izquierdo.

Pero qué pasa si los finalistas son López Obrador y el candidato del Frente. Ahí los independientes serán claves para definir el futuro. ¿Qué hará Margarita Zavala en un escenario, bastante probable, donde los punteros sean Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya? Sería su peor pesadilla, no tengo la menor duda, pero justamente eso es lo que se tiene que plantear.

La postura de Álvarez Icaza es en este sentido no solo coherente sino práctica. La mayoría de los independientes lo único que tienen que ofrecer al electorado es un ego descomunal. Pedro Ferriz, y “El Bronco” son impresentables. Armando Ríos Piter tiene mucho más oficio, pero no ha logrado concretar un discurso que emocione y sobre todo no tiene un movimiento lo suficientemente fuerte para tener alguna oportunidad en esta elección. Margarita Zavala, por el reconocimiento e intención de voto que tiene en las encuestas sería la única contendiente con alguna oportunidad, aunque sea remota.

Falta mucho y pueden darse grandes cambios. Algunos van a tropezar y otros a crecer, pero lo que se ve complicado que cambie es la lógica: será una elección polarizada entre Andrés Manuel y alguien más. Es ahí donde los candidatos independientes a la presidencia de la República tienen que preguntarse a qué juegan.