A ganar para tener esperanza

Hoy continúa la Fecha 13 del Apertura 2017 del futbol mexicano, y los equipos que en este momento no están entre los primeros ocho lugares de la clasificación necesitan ganar para mantener la esperanza de tener un buen cierre y que los equipos que tienen por delante, hagan lo contrario para tener oportunidad de pelear por el título.

Pongamos como ejemplo al Guadalajara, que con nueve puntos recibe al Morelia mañana en el Estadio Chivas; los michoacanos están en el octavo lugar con 16 unidades y por el momento dentro de zona de Liguilla. Pero hay otros equipos que pretenden desplazarlos y estar entre los primeros ocho y en esa situación están los Xolos de Tijuana que con 14 puntos marchan en el noveno puesto, Lobos BUAP con 14 unidades en el lugar 10, el Atlas con 13 puntos en el sitio 11, Pachuca en el sitio 12 con 13 bonos, Veracruz en el 13 con 13 puntos, Querétaro en el décimo lugar con 10 unidades, Santos en el lugar 15 con 9 puntos, mismos que tiene Chivas en el lugar 16, y aunque parezca imposible que califiquen, no lo es matemáticamente, así que todo depende de ellos, lo que puedan hacer y dejen de hacer sus rivales, principalmente el Morelia que visita a Chivas y es el que tienen más cerca en la tabla, justamente esta semana el técnico purépecha Roberto Hernández Ayala declaró que no deben conformarse con lograr la salvación del descenso y buscarán meterse a la Liguilla y por ello serán un fuerte rival para las Chivas, donde Matías Almeyda conserva el ánimo y confía en su gente para tener un buen cierre de torneo y meterse a la Liguilla.

El pastor del “Rebaño” atendió a los medios antier y a una pregunta sobre si tenía sus maletas listas, respondió: “Las maletas están en casa, no pienso irme, estoy contento aquí y mi familia muy adaptada a Guadalajara y México, así que tendrán que esperar quiénes me quieren fuera de Chivas, además tengo contrato por cuatro años y pienso cumplirlo”, para agregar “confío en mis jugadores, no ha sido buena campaña pero espero un cierre fuerte que nos permita llegar a Liguilla y si entramos seremos competitivos, no tengan duda”, dijo el entrenador de las Chivas que se ha ganado el respeto y cariño de los seguidores rojiblancos, por su trabajo y logros con el popular equipo tapatío. Se juega esta semana la Fecha 13 y faltan después de ésta cuatro fechas más, así que todavía puede moverse mucho la tabla de posiciones, y como dijera el inmortal Yogi Berra, catcher de los Yankees de Nueva York. “esto no se acaba hasta que se acaba”.

Los espero hoy a la 1:45PM por ESPN en el partido Rangers vs Saint Johnstone del futbol escocés, y en el Chivas vs Morelia mañana desde las 8:45PM en ChivasTV, y el domingo por ESPN3 desde las 6:00PM donde narraré el Santos vs Atlas.