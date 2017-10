2018, el año del “Chuko”

Veintidos años de edad, inmaculado con 24-0 y 11 nocauts, con boxeo que llegará a ser completo, de técnica, de pegada, de riqueza en repertorio; oriundo del barrio bravo de Santa Cecilia en Guadalajara, donde es entrenado por el experimentado mánager Antonio Jáuregui, hermano del entrañable ex campeón mundial ligero FIB, Javier “Chatito” Jáuregui, reunión estadística que ya obliga a seguir con lupa a Carlos Díaz Ramírez, el “Chuko”, quien mañana trepará al ring del Gimnasio Multiusos del Parque San Rafael para enfrentar al ex campeón mundial Emanuel “Pollo” López, 27-7-1, 12 nocauts, en súper pluma a 10 rounds, es la pelea estelar.

Ayer, al mánager Toño Jáuregui, le comentamos que “Chuko”, con la promoción de Zanfer, en 2018 debe disputar el campeonato del mundo.

“Nosotros estamos a lo que la empresa nos confíe. Zanfer nos va a dar la oportunidad cuando vean que el “Chuko” ya se la merece y estamos en el proceso”.

— Dice la máxima que la siguiente pelea es la más difícil...

— Ante Emanuel “Pollo” López va a ser una buena pelea y va a venir a exigir, es un boxeador con hambre, es joven. Mañana “Chuko” enseñará más de lo que exhibió en su más reciente combate.

— Contra Sergio Puente hizo una demostración de primer nivel en los tres primeros rounds, después descendió en intensidad, ¿qué sucedió?

— En ocasiones es cuestión del rival, pero también en otras oportunidades lo mandamos a que realice una pelea cómoda. No todas las peleas van a ser una guerra, a mí me importa más que el muchacho conserve su invicto porque él es un peleador que ahorita está llamando la atención y uno también debe de cuidarlo, no podemos estarlos mandando siempre al matadero. Contra Sergio Puente fue una pelea cómoda, le ganó los 10 rounds de pies a cabeza a un adversario duro que tiene peleas con “Pantera” Saguilán, Miguel Berchelt, o sea, no es un rival cualquiera y “Chuko” hizo ver como un entrenamiento esa pelea.

— “Chuko” necesita trabajar en el gimnasio para hacerse de una pegada más respetable, de nocaut, que lo convierta en boxeador revientataquillas...

— Yo pienso que eso se da en la disciplina de los muchachos, y claro en el gimnasio enseñarlos a mover la cintura, que siempre un golpe debe llevar el cuerpo atrás, que lancen el golpe junto con el cuerpo, siempre les estamos enseñando que un golpe difícil lo conviertan en fácil, aquí en el gimnasio trabajamos todo eso. Usted conoce a mis boxeadores, todos han sido de pegada, de nocaut, y es por la escuela que tenemos, como “Goofy” Montes, Johnny Coronado, “Pollo” Bañuelos, son boxeadores con pegada respetable. En eso estamos trabajando, “Chuko” es un boxeador joven, apenas tiene 22 años de edad, es clasificado número dos de la OMB, y es el más joven de todos los actuales clasificados, con el tiempo agarrará una pegada más fuerte.

— ¿”Chuko” es su alumno más técnico?

— Sí... es muy inteligente, él como se le vayan presentado las peleas las va resolviendo, todos sus combates son diferentes; no tiene caso que cuando tenga 25 años ya no esté en su momento en sus facultades físicas, así cuando dispute el campeonato mundial, lo haga para ganarlo. Nunca lo han cortado, ni ha recibido castigo innecesario.

En el respaldo campeonato mundial mosca femenil interino AMB, Irma “Güerita” Sánchez-Brenda “Muñeca” Ramos. “Güerita”, 29-7-1, ocho nocauts, ya fue campeona mundial minimosca FIB. Ramos llega con palmarés de 10-5-0, cuatro nocauts. Y por ahí estaré atisbando.