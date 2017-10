La interpretación del discurso político

Anteriormente ya vimos algo del proceso de análisis de las palabras del discurso triunfal de Francisco I Madero en junio 24 de 1911.

Aunque que toda interpretación no está exenta del riesgo de cometer muchos errores, es importante intentar darle un sentido lógico y objetivo, con tal de evitar salvaguardar los prejuicios y las tendencias ideológicas que poseemos.

Lo que Madero dijo entre lineas, y que es interpretable de una manera psicológica, es que no necesitaba decir que la lealtad es un deber que se tiene que declarar. Si se necesita hacerlo un deber, es porque no existe una plena convicción de ser leal a algo, si elige “tenerlo que hacer” y no por una muestra implícita que una persona leal ha de manifestar en todo momento, es porque en el fondo lo que se hace no es del todo leal. Y como va seguido en el discurso de darle el triunfo “esencialmente al pueblo”, entonces inferimos que tiene que ser leal al pueblo y darle un triunfo que en realidad él siente como suyo. Allí sí se muestra que tiene que expresar el ser leal al pueblo y no a sí mismo.

Y para no pecar de vanidad y orgullo, entonces lo reafirma otorgándose sólo el mérito de tenerle fe al pueblo y de haberlo invitado a la lucha. Cuando es evidente que un líder político social, con tintes militares, no invita a la lucha, sino que convence, obliga, motiva y hasta manipula al pueblo.

Lo más interesante es que Madero tiene la seguridad de que el pueblo (o más bien él) ya tenía la seguridad de ser el vencedor ¿Cómo se puede saber eso antes de una invitación a luchar? Quiere decir que poseía una información privilegiada que así lo indicó, o le miente al pueblo al decirle que estaba seguro del triunfo. Como parece más evidente que no le mintió al pueblo, luego entonces él tenía una certeza particular de que así iba a suceder.

La contundencia de las alianzas, de los apoyos y de la lógica de sus argumentos y principios le dio la certeza de que ganaría esa lucha. Por lo que también podemos interpretar que fue leal a esos principios, a esos argumentos y a los que lo apoyaron para asegurar, desde un principio el triunfo. Más que leal al pueblo, fue leal a sus convicciones, y con una falsa modestia y un recurso de oratoria, le dice al pueblo que dada las circunstancias tiene que ser leal al pueblo como un deber. Y darle al pueblo un triunfo que en realidad se lo otorga a sí mismo y a sus aliados.

Y siguiendo con este mismo método de interpretación ya podremos imaginar lo que en el fondo dice el Rey Felipe VI en relación a la independencia de Cataluña: “Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible”.

¿A quién han vulnerado?

En el próximo artículo lo veremos.

Felicidades por los 100 años de ilustre permanencia.