- Ambiciones personalistas

En los mensajes que han difundido los ilustres ciudadanos que han optado, unos, o renunciado públicamente, otros, a candidaturas independientes a la Presidencia de la República, se configura, si se toman como piezas aisladas y dispersas de un rompecabezas pero se tiene el cuidado y la paciencia necesarios para embonarlas, un perfil bastante aproximado de la situación de un país cuyos ciudadanos elegirán, dentro de unos meses, a su próximo Presidente; es decir, más que a un jefe de Estado o de Gobierno, a la encarnación misma de sus anhelos, permanentemente insatisfechos hasta ahora, de honradez y eficiencia en el desempeño de los cargos públicos, y, como consecuencia lógica, de prosperidad para los habitantes.

-II-

Margarita Zavala, al romper con el PAN a cuyos principios ofrece ajustarse en la ruta que decidió tomar y al que dice llevarse “en el corazón”, subrayó que pidió al presidente del partido, Ricardo Anaya, “un método democrático, transparente y claro” para designar al candidato presidencial; que “quería ganar o perder en el PAN, y que si era esto último, le levantaría la mano”; denunció que “la dirigencia (del partido) concentró la interlocución con el Gobierno, y en consecuencia los gobernadores y alcaldes del PAN temían (…) que les quitaran los recursos que le correspondían no al PAN sino a sus gobernados”, y que Anaya, en suma, “impuso en el PAN condiciones antidemocráticas que tanto criticamos en el PRI y en otros partidos”.

Emilio Álvarez Icaza, por su parte, al hacer pública su decisión de no participar en el derbi sexenal como candidato independiente, externó su sospecha de que éstos, “consciente o inconscientemente”, forman parte de “una estrategia orquestada desde Los Pinos” para fragmentar a la oposición, y apuntó –sin decirlo exactamente con esas palabras— que los ilusos que se lanzan a esa aventura “No son candidatos independientes: son gente que durante años han trabajado en partidos (Margarita en el PAN, el senador Armando Ríos Piter en el PRD), y que ahora ofrecen (hacer) lo que no hicieron y no hacen desde el poder”… En cuanto al Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, el mismo Álvarez Icaza pregunta cuánto tiempo y cuántos recursos públicos que debería destinar a las necesidades de sus gobernados, los está desviando a la promoción de su candidatura.

-III-

La contienda electoral de 2018, en esas condiciones, parecería estar planteada en estos términos: en una esquina, la partidocracia tradicional; en la otra, las ambiciones personalistas de unos cuantos ilusos.

Usted dirá, lector amable, cuáles serían los rudos y cuáles –si los hay…— los técnicos.