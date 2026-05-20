The American School Foundation of Guadalajara, A.C. organizó el evento anual Appreciation Dinner/Cena de Agradecimiento a los voluntarios, patrocinadores, donadores e instituciones con las que unen esfuerzos para lograr su visión: Inspirar, educar y actuar para mejorar nuestro mundo.

Los anfitriones David C. McGrath, director general, y Gabriela Castañeda, directora de Desarrollo y Relaciones con la Comunidad recibieron a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de los miembros del Consejo de Directores, administradores del colegio, patrocinadores del ciclo 2025-2026 y miembros de la Asociación de Padres de Familia.

El evento comenzó con la presentación de un número musical de las alumnas Dominique y Mía, para después escuchar la bienvenida por parte de Gabriela Castañeda, seguido del mensaje de David C. McGrath. Posteriormente hubo palabras de Carlos Wolstein, presidente del Consejo de Directores, y de Moisés Hernández, presidente del Consejo de Asociados. Después se hizo entrega de reconocimientos a jubilados de la institución, el cual se convirtió en el momento más emotivo de la velada, ya que David C. McGrath les ofreció unas palabras e hizo entrega de una escultura del artista Miguel Ángel Martín. La pieza representa un corazón acompañado de una mariposa, símbolo de transformación constante, movimiento y evolución. Asimismo, la Asociación de Ex alumnos entregó un obsequio especial a los maestros jubilados, acompañado de mensajes y muestras de cariño.

Los asistentes disfrutaron de una deliciosa cena que consistió en un buffet italiano acompañado por aguas frutales y refrescos.