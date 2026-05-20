Miércoles, 20 de Mayo 2026

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Gente Bien | Cena

Gracias al esfuerzo conjunto: Cena anual de The American School Foundation of Guadalajara

Los asistentes disfrutaron de una deliciosa cena que consistió en un buffet italiano acompañado por aguas frutales y refrescos

Por: Xochitl Martínez

Lorena Frausto. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Lorena Frausto. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Bárbara Reyes. GENTE BIEN JALISCO / Appreciation Dinner/Cena de Agradecimiento

Bárbara Reyes. GENTE BIEN JALISCO / Appreciation Dinner/Cena de Agradecimiento

Ivonne Mena. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Ivonne Mena. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Dominique Bischof y Mía Oseguera. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Dominique Bischof y Mía Oseguera. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Ana Rosa Ureña y David McGrath. GENTE BIEN JALISCO / Appreciation Dinner/Cena de Agradecimiento

Ana Rosa Ureña y David McGrath. GENTE BIEN JALISCO / Appreciation Dinner/Cena de Agradecimiento

David McGrath, Moisés Hernández, Gaby Castañeda y Carlos Wolstein. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

David McGrath, Moisés Hernández, Gaby Castañeda y Carlos Wolstein. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Miguel Ángel Martín del Campo. GENTE BIEN JALISCO / Appreciation Dinner/Cena de Agradecimiento

Miguel Ángel Martín del Campo. GENTE BIEN JALISCO / Appreciation Dinner/Cena de Agradecimiento

José Guillermo de la Cruz, David McGrath y Carlos Wolstein. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

José Guillermo de la Cruz, David McGrath y Carlos Wolstein. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

David McGrath, Raúl Hernández y Carlos Wolstein. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

David McGrath, Raúl Hernández y Carlos Wolstein. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

The American School Foundation of Guadalajara, A.C. organizó el evento anual Appreciation Dinner/Cena de Agradecimiento a los voluntarios, patrocinadores, donadores e instituciones con las que unen esfuerzos para lograr su visión: Inspirar, educar y actuar para mejorar nuestro mundo.

Los anfitriones David C. McGrath, director general, y Gabriela Castañeda, directora de Desarrollo y Relaciones con la Comunidad recibieron a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de los miembros del Consejo de Directores, administradores del colegio, patrocinadores del ciclo 2025-2026 y miembros de la Asociación de Padres de Familia.

El evento comenzó con la presentación de un número musical de las alumnas Dominique y Mía, para después escuchar la bienvenida por parte de Gabriela Castañeda, seguido del mensaje de David C. McGrath. Posteriormente hubo palabras de Carlos Wolstein, presidente del Consejo de Directores,  y de Moisés Hernández, presidente del Consejo de Asociados. Después se hizo entrega de reconocimientos a jubilados de la institución, el cual se convirtió en el momento más emotivo de la velada, ya que David C. McGrath les ofreció unas palabras e hizo entrega de una escultura del artista Miguel Ángel Martín. La pieza representa un corazón acompañado de una mariposa, símbolo de transformación constante, movimiento y evolución. Asimismo, la Asociación de Ex alumnos entregó un obsequio especial a los maestros jubilados, acompañado de mensajes y muestras de cariño.

Los asistentes disfrutaron de una deliciosa cena que consistió en un buffet italiano acompañado por aguas frutales y refrescos.

Evento: Appreciation Dinner/Cena de Agradecimiento.

Lugar: The American School Foundation of Guadalajara.

Fecha: 11 de mayo de 2026.

Invitados: 120.

Patrocinadores: Bansi, VS America Inc., Seguros Monterrey, Iho, Cahiser, El Informador, Cushman & Wakefield, Oz Toyota Lexus, Dasavena, Hospital en Casa, Qin, Santerra Paisajismo +Vivero, Delti, Grupo Teledinámica, Don Carbón, Metalurgia Creativa, Universidad Santander, Station 24, Frutas Aceves, Finestra, Súper La Estancia, Suerox, Sana Piel y Baxu.

The American School Foundation of Guadalajara

Colomos 2300.

Tel. 33 36 48 02 99.

Página Web: asfg.edu.mx

Temas

  • Cena
  • Appreciation Dinner
  • The American School Foundation of Guadalajara

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