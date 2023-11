Paul Andrew en México

Conocí a Paul Andrew mientras trabajé en Ferragamo. En 2017 él era el director de diseño de zapatos de mujer y un año más tarde se convertiría en director creativo toda la prestigiosa marca de lujo italiana. En su primera visita a México no sólo nos caímos muy bien sino que desarrollamos una profunda y gran relación de amistad que perdura hasta el día de hoy.

Inglés de nacimiento, Paul Andrew se ha convertido al día de hoy en un referente mundial en el diseño de zapatos. Las celebridades más afamadas y miembros de la realeza en el mundo son asiduas a sus creaciones.

Elocuente en la forma de hablar, cercano y amigable, analítico y consciente, impaciente y apasionado, así serían algunos de los adjetivos que definen a Paul Andrew como persona. En exclusiva para Gente Bien, Paul nos concede esta entrevista para hablar del lanzamiento de su marca en exclusiva con Gran vía.

“Crecí en una parte rural de Inglaterra. Mi padre trabajaba para la Reina Elizabeth II como el maestro tapicero del castillo de Windsor y, todas las tardes después de la escuela, yo solía ir a su taller para hacer mi tarea. Cuando observaba detenidamente, veía como deconsturía cada pieza, la restauraba y la colocaba siempre apegándose a las técnicas artesanales originales. Por otro lado, mi madre era una ejecutiva de una compañía de tecnología y traería a la casa diferentes computadoras y juegos para que mi hermano y yo los probáramos mientras jugabamos” señala el creativo cuando le pregunto sobre su infancia.

Es ahí donde Paul define su infancia como una mezcla increíble de tradición, artesanía, colores y textiles mezclados con la innovación y la tecnología como un mindset sobre el futuro . “El pensamiento de que la alta tecnología se encuentra con la alta artesanía se ha convertido en mi pensamiento base para crear hasta el día de hoy”, concluye Paul.

Cuando conoces a Paul Andrew de cerca, te das cuenta que su vida es muy congruente; la manera meticulosa en la que diseña zapatos hace que la tecnología no sólo sirva a la comodidad de sus piezas, sino que siempre les agrega un toque de tecnología avanzada en todos sus desarrollos , lo cual los hace únicos , modernos e interesantes.

Paul tenía la ilusión de estudiar arquitectura, pero fue a través de un amigo de su madre que se dedicaba a esta profesión que se dio cuenta que ese no sería su camino, le desilusionaba un poco, por su naturaleza impaciente, que tomara tanto tiempo en ver materializado los planos en construcciones. “La moda también me gustaba muchísimo así que decidí entrar a una universidad en Londres que se especializa en diseño de calzado. Ahí me di cuenta que el balance, la orientación del peso, la cuidadosa selección de materiales y la construcción interna al diseñar zapatos era casi tan perfecta como la arquitectura, así que me empezó a apasionar más lo que hacia”.

Como a todos los creativos famosos como él , su gran talento, un buen momento de exposición y un poco de fortuna le dieron su primera gran oportunidad .“En mi último año de universidad gané el London’s Graduate Fashion Week y eso hizo que Lee Alexander Mcqueen se fijara en mí; inmediatamente después de ganar el premio estaba trabajando en su estudio con él y con su equipo. Esta increíble experiencia duró cerca de un año y siempre diré que me enseño muchísimo acerca de la verdadera creatividad, a pensar fuera de la caja y a brincar todas las barreras del diseño”.

Paralelo a empezar a hacer su sueño realidad trabajando con Mcqueen, Vogue USA escribió una historia sobre su colección y varios diseñadores icónicos de Nueva York le empezaron a llamar para conocerlo.“Me mudé a los Estados Unidos en el año 2000 para trabajar con Narciso Rodriguez, seguido a esto estuve tres años trabajando con Calvin Klein directamente, fue ahí donde aprendí la importancia de ser fiel a ti mismo y a tu visión creativa. Calvin también me enseñó el gran impacto de hacer buen marketing, sus campañas eran increíbles. Después de esta increíble experiencia fue cuando Calvin, escogiendo retirarse, me presenta a Donna Karan, y ahí terminé como director de diseño de zapatos y accesorios para toda la compañía. Donna me enseñó la importancia del cuerpo y cómo el buen diseño se convierte en un éxito cuando un producto queda bien y es cómodo”.

Es así como después de 10 años de trabajar de cerca con Donna Karan Paul toma la decisión de lanzar su propia marca y es en 2012 cuando funda Paul Andrew. Cargado de toda la experiencia que había ganado de trabajar con los más grandes de la época. Los reconocimientos no tardaron en llegar ganando dos veces el prestigioso CFDA award, un ACE award y también dos veces el Footwear news award.

“Después de estos reconocimientos mi vida cambió, pues fue ahí donde la familia Ferragamo y sus ejecutivos empezaron a saber de mi y en 2016 me invitan a Italia para modernizar su colección de zapatos de mujer. Al cabo de un año, después de increíbles resultados en prensa y en el negocio, me convertí en la cabeza de diseño para zapatos de mujer, después tomé la línea masculina hasta que fui nombrado Director Creativo de la casa, un puesto que nadie más había ocupado desde el fallecimiento de Salvatore Ferragamo en 1960”.

Paul, con tan buena oportunidad enfrente, tuvo que dejar a un lado y poner en pausa el desarrollo de su propia marca y tomar el reto de dedicarse de tiempo completo a Ferragamo. Después de 5 increíbles años , en 2021 decide dejar la marca y retomar su aventura con Paul Andrew. “Trabajar en Italia , de cerca con los artesanos y maestros zapateros, me enseñó muchísimo. Tomé fuerza de ahí sintiéndome un diseñador y creador mucho más fuerte” señaló Andrew.

Paul Andrew visitó nuestro país hace unas semanas para lanzar, en exclusiva con Gran Vía, su nueva línea de zapatos y fue ahí donde aprovechamos para platicar con él sobre la mujer para la cual diseña “La mujer para la que diseño está interesada en todas las áreas del arte, la moda, el diseño de interiores, la literatura, la música, el teatro, la danza. Definitivamente vive en un área metropolitana y eso la alimenta y le trae muchísima energía”

“Para mí es un gusto estar en México presentando esta colección en Gran vía, este es uno de mis lugares favoritos en el planeta tierra! He pasado mucho tiempo recientemente en este país y nunca me quiero ir. La comida, la gente, la artesanía, el clima. Espero en algún momento futuro poder encontrar la forma de vivir en México”- señaló Paul cuando hablamos sobre su amor por nuestro país.

Paul logró reunir en un mismo espacio, siendo el bar del restaurante Rosetta el marca, a un grupo de mujeres que se asemejan a las mujeres que a él le gusta vestir. Marina de Tavira, Irene Azuela, Gretta Elizondo, Sandra Weil, Chantal Trujillo, entre otras que celebraron la visita del diseñador y sus creaciones.

Sin lugar a dudas entrevistar a figuras como Paul es muy interesante, pero conocer su historia nos lleva a entender que la pasión y la dedicación es la clave fundamental para el éxito en la vida; que el trabajo en equipo, el pensar fuera de la caja y ser observador y perseverante siempre te llevará a cumplir todo lo que soñaste.

Que viva la moda, que vivan los zapatos y que viva Paul!