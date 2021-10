No gracias: Isabel ll rechaza el premio “Oldie of the year” con elegante respuesta

Esta semana se dio a conocer que la revista británica The Oldie, la cual ha entregado el premio Oldie for the year durante los últimos 29 años, intentó dedicar el galardón de la edición de este año a Isabel ll, algo a lo que la reina se negó amablemente enviándole una carta directamente al editor de la publicación, Gyles Brandeth, desde el castillo de Balmoral.

Querido señor Brandeth:

Gracias por su carta del 30 de julio, dirigida a Sir Edward Young, preguntando si la reina aceptaría el premio a anciano del año.

Su majestad cree que eres tan mayor como te sientes, por ello, la reina no cree cumplir con los criterios relevantes para poder aceptarlo, y espera que encuentre un destinatario más digno.

Este mensaje le llega con los mejores deseos de su majestad.

El premio Oldie of the Year (que también se conoce como TOOTY) ha contado con todo tipo personajes, desde ganadores del oscar hasta premios nobel. Incluso el recién fallecido duque de Edimburgo fue galardonado en el año 2011, a lo que Felipe respondió:

"Aprecio mucho su invitación para recibir un premio al Viejo del Año. No hay nada como esto para recordar a la moral que los años pasan, cada vez más rápido, y que las partes comienzan a caer del marco antiguo. Pero es agradable ser recordado en absoluto".

Siguiendo los consejos de la reina, la publicación encontró a otra persona para entregarle el premio, que fue la actriz, bailarina y figura del cine: Leslie Caron, de 90 años.

CP