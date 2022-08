Ante los incrementos en los precios de los de las gasolinas por la reducción del estímulo fiscal al Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) aquí te dejamos algunas recomendaciones que permitirán ahorrar combustible.

Calentar el auto está mal

No es cierto que el automóvil deba “calentarse” un rato en las mañanas, lo que se debe de hacer es prender y arrancar ya que el coche poco a poco tomará su temperatura normal. Tampoco se necesita acelerar para incrementar las revoluciones.

“Si prendes y estas ahí un minuto o dos esperando a que el coche se caliente se gasta gasolina y no es necesario”, afirmó Sergio Oliveira, especialista en el tema automotriz.

Olvidar verificar la presión de las llantas

Para evitar gastar de más el combustible una muy buena recomendación es verificar la presión de los neumáticos.

Sergio Oliveira explicó que nunca se debe usar ni más ni menos, sino la correcta que se encuentra en una calcomanía en las puertas de los carros o en las llantas.

Dejar sin checar el aire acondicionado

Además de realizar el mantenimiento en tiempo y forma, también se debe de considerar el aire acondicionado.

En la ciudad si quieres ahorrar gasolina, la regla sería que no uses el aire acondicionado: baja las ventanas, como regla general, hasta los 60 kilómetros. Si no usas el aire vas a gastar menos gasolina.

“Si vas a carretera y vas a una velocidad superior a 80, pon el aire y cierra las ventanas”, indicó.

Traer más peso en el coche

Hay mucha gente que acostumbra a traer objetos personales y hasta mercancías en la cajuela, Sergio Olivera recomienda bajarlos: “mucha gente trae muchas cosas (tiliches) en la cajuela y mientras más peso tengas más combustible vas a gastar”, dijo.

Descuidar tu hábito de manejo

Lo que más ahorra gasolina es el pie derecho, por eso Sergio Oliveira recomienda checar su hábito de manejo.

El momento en el que el coche gasta más gasolina es cuando está parado y arranca por eso sugiere que se debe acelerar de manera suave porque cuando se hace de manera brusca se aumenta el consumo de combustible.

Un buen tip es frenar lo menos posible: “Acelerar muy fuerte porque estás a punto de llegar a un semáforo y luego frenas, eso gasta mucha gasolina, si estás a punto de llegar al semáforo y está en rojo lo mejor es dejar al coche que vaya a su velocidad no tienes que ser el primero en llegar al alto”, precisó.

Pasar por calles con topes

Los topes son un dolor de cabeza para muchos automovilistas y también provocan que el automóvil gaste más gasolina.

“Gastan mucha gasolina, los topes son muy malos desde el punto de vista de contaminación y de consumo, la menor cantidad posible es mejor, pero la autoridad no entiende eso".

¿Son buenos los aditivos?

El uso de aditivos especiales y el etanol no representan un ahorro significativo de combustible.

Sergio Oliveira dice que tanto los aditivos como el etanol no son recomendables porque no sirven para nada, al contrario pueden dañar el motor: “El etanol te daña el coche, te daña el motor a menos que esté en una proporción muy exacta, el peligro del etanol es que no está regulado en México, son terceros lo que lo hacen y si tú metes más de un 5 por ciento puede dañar el motor”.

