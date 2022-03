Equinoccio de Primavera en la Zona Arqueológica de Guachimontones

Este puente largo de marzo es una oportunidad para vivir la llegada de una temporada mágica, alegre y colorida como es la Primavera, y el Equinoccio de Primavera es una experiencia que puedes disfrutar en la ciudad, en la zona arqueológica de Guachimontones, que tendrá actividades del sábado 19 al lunes 21 de marzo. ¡Aún estás a tiempo!

Este recinto prehispánico, que se encuentra a 45 kilómetros de Guadalajara, se diferencia del resto por sus pirámides circulares y su simbología, que son únicas en el mundo. Así, además de recargarte de energía, podrás apreciar esta arquitectura y entrar en contacto con una de las culturas ancestrales de nuestro país.

Las actividades dieron inicio el sábado 19 de marzo a las 9:30 horas, con el toque de caracoles prehispánicos y el saludo a los cuatro puntos cardinales en la zona arqueológica. A las 11:00 se llevó a cabo el juego de pelota en la explanada del Centro Interpretativo Guachimontones. En el mismo sitio, a las 16:30 se realizó una ofrenda a la abuela, seguida del juego de pelota a las 17:00 horas.

El domingo 20 de marzo, inicia la jornada a las 9:30 h con el toque de caracoles prehispánicos y el saludo a los cuatro puntos cardinales. A las 11:00 h, habrá un juego de pelota, seguido de la Danza Ceolín a las 12:00 h. A las 16:30 h, se realizará una ofrenda a la abuela, seguida del juego de pelota a las 17:00 h y de la Danza Ceolín a las 18:00 h.

Para concluir con el programa del Equinoccio de Primavera, el lunes 21 de marzo, a las 9:30 h será el toque de caracoles prehispánicos y el saludo a los cuatro puntos cardinales, seguido de una ofrenda a la abuela, a las 10:00 h. A las 11:00 h habrá un juego de pelota y a las 12 h, Danza Ceolín . El juego de pelota, será a las 17:00 h, y las actividades finalizarán con la Danza Ceolín a las 18:00 h.

Este centro religioso fue construido por una antigua civilización en el periodo de 350 a. C. hasta el 350 d. C. Fue descubierto por el arqueólogo Phil C. Weigand y la historiadora de arte Arcelia García en la década de 1970. El hallazgo sorprendió al mundo gracias a la arquitectura, que era diferente al resto de construcciones de Mesoamérica, y significó una aportación al patrimonio arquitectónico mundial.

Las pirámides principales, el Gran Guachi y La Iguana, constan de bases cónicas escalonadas rodeadas de plataformas rectangulares, que a su vez forman patios circulares. Esta simbología fue planeada por la civilización “Tradición Teuchitlán” para poder comunicarse con sus dioses y representa un antecedente del Rito de los Voladores, pues en esta zona se han encontrado vestigios del palo volador mucho más antiguos que en Papantla y de otras regiones del país.

¿Cómo llegar?

Desde Guadalajara, se toma el autobús desde la Antigua Central Camionera hasta Teuchitlán y de ahí contratar un tour a caballo o tomar taxi hasta la zona arqueológica. En auto, se toma la carretera Guadalajara – Ameca, y luego, seguir por la desviación a Teuchitlán.

La entrada general al museo y a la zona arqueológica tiene un costo de 30 pesos; 15 pesos con credencial de estudiantes, maestros y adultos mayores. La entrada es libre para menores de 12 años.

