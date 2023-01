En TikTok se volvió viral un video en el que se muestra un joven ebrio que es cargado por su novia, para llevarlo a casa, lo que nunca sospechó es que serían grabados mientras sucedía

Un usuario de la popular red subió el video titulado “"Y darías la vida por tu pareja"” y se volvió viral en poco tiempo, al momento ha superado los 4 millones de reproducciones y está repleto de comentarios.

"La chica perfecta si existe.. qué suerte tienen algunos", "Ay no al mío no lo aguanto, me quedo ahí con él", "Esa mujer es para toda la vida", "Así es cuando alguien realmente te ama", "Daría la vida por una mujer así. Ya no hay". Son algunos de los comentarios que se pueden leer.

En el video se puede ver como ella se percata que su novio no se puede mantener en píe, entonces ella lo abraza e intenta que camine a la par, pero él ya no podía con su alma, por lo que decidió subirlo a su espalda y cargarlo.

El joven ha sido objeto de burlas en los comentarios pero se destaca la bondad de su pareja que no lo abandona y sin importar las miradas y su peso, lo sacó de ahí.