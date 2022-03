Simeon Valentinov: cuando el mundo es el trombón

Simeon Valentinov, músico de origen búlgaro que actualmente toca en la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), ha vivido “prácticamente” la mitad de su vida en el extranjero y más de una década en nuestro país; ahora, su instrumento es el trombón “de vara” -distinto del trombón de pistones que vemos en las bandas de música norteña- y, comenta, “en mi país me pasó con frecuencia que, de niño, cargando mi instrumento en el trayecto entre las clases y mi casa, la gente me preguntaba qué llevaba en el estuche (pensaban en un violín, tal vez), y era un trombón”.

Valentinov, como sugiere su anécdota, proviene de una familia de músicos profesionales, “que han hecho de la música su carrera; mi padre toca el trombón y un hermano mayor que también lo toca; yo -naturalmente- lo toco, siempre me gustó y me llamaba la atención. Mientras crecía, yo era algo así como un ‘nerd’ del trombón, mi mundo era el instrumento, no escuchaba música popular sino a los trombonistas solistas mundiales, que eran mis ídolos”.

De esa forma, establece el instrumentista, “poco a poco, se formó mi idea del sonido bonito del trombón; porque si un niño o un principiante toma el instrumento e intenta tocarlo, va a salir un sonido desagradable. Quizá lo importante es pensar en cómo reconocer ese sonido ideal del instrumento, quizá escuchando a uno de los masters del trombón”.

Ahora, “para cualquier instrumento de una orquesta filarmónica existe un repertorio de conciertos”, destaca Valentinov, “que son con acompañamiento de orquesta o piezas con piano, incluso para los trombones el repertorio es enorme”; y a pesar de ello no se conocen mucho, pero si una persona tuviera dudas basta que se informe en internet “acerca de los instrumentos básicos de la orquesta clásica, si tiene interés, claro”.

La experiencia en este país

Con poco más de cuatro años en la OFJ, el músico búlgaro estuvo con anterioridad en la hoy Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA) por ocho años, “una orquesta muy joven, que comenzó como un ensamble pequeño. Aquí la orquesta es más grande (tiene más integrantes) y su sonido es más ‘lleno’, y en mi opinión hay momentos en que suena como la mejor de México (y una de las mejores de América Latina”.

Como músico, refiere Valentinov, “cuando llegué me impresionó de buena manera el nivel de la orquesta; yo no tengo más interés que mi oficio y arte, que es tocar el trombón, y me parece que su sonido -de la OFJ- es de nivel mundial. Si hablamos de crecimiento profesional, aquí puedo conseguirlo más que en otro lugar y sentirme satisfecho con mi trabajo”.

En este sentido, relata el trombonista, José Luis Castillo es el tercer director de la orquesta en lo que lleva como miembro del ensamble, “pero nunca he estado mucho en comunicación con los directores, no busco meterme en el entramado de la política, que siempre existe en cualquier institución. Lo que me interesa es la música”.

PARA SABER

Este sábado en Expo Guadalajara

Tras una participación en el ensamble de orquesta que ejecutó las piezas del pasado programa (que se tocó el 24 y 27 de febrero pasados) que realzaban la sección de metales -las fanfarrias, por ejemplo-, lo que viene para el ejecutante es el concierto de “Final Fantasy”, basado en la música de Nobuo Uematsu, que dirigirá Arnie Roth el sábado 5 de marzo a las 20:00 horas en la Expo Guadalajara, y donde tocarán piezas “en las que hay muchos metales”.

Finalmente, detalla Valentinov, debemos tomar en cuenta que “un instrumento de metales no puede tocar tanto tiempo como un instrumento de cuerda o teclado, simplemente la fisiología juega un papel determinante, el esfuerzo que se requiere no lo permite. Este programa del sábado entrante es pesado, pero no es queja porque también será divertido”.

MQ