Salma Hayek agradece a Meghan Markle por la portada de "Vogue"

La mexicana Salma Heyek, quien ha apoyado movimientos con causa social y también ha ayudado a abrir brecha en el mundo de la industria del entretenimiento a favor de las mujeres, fue elegida por la duquesa de Sussex para ocupar la portada que editará para septiembre; por ello, la esposa de uno de los hombres más ricos del mundo escribió un texto de agradecimiento por haber sido elegida por Meghan Markle.

"I am beyond honoured to have been chosen by The Duchess of Sussex and @BritishVogue for the Forces For Change special issue. It feels incredibly inspiring to be included in the company of women I admire by a woman I admire. Estoy más que honorada de haber sido elegida por La Duquesa de Sussex y @BritishVogue para el número especial Forces for Change. Me siento increíblemente inspirada por ser incluida en la compañía de mujeres que admiro por una mujer que admiro".

Tal y como lo anticipamos hace un mes, la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, tendrá una participación especial en la revista más importante de moda que lidera la gran Anna Wintour, y será la editora del ejemplar de septiembre al cual tituló "Forces for Change", número en el que también fueron consideradas la actriz Laverne Cox, la exprimera dama estadounidense Michelle Obama, la bailarina Frankie Hayward, la científica experta en primates Jane Goodall y la boxeadora somalí, entre otras.

Al contrario de lo que sucedió con su concuña, Kate Middleton, quien fue la portada de la revista "Vogue" en junio del año pasado; Meghan Markle será la editora del número de septiembre, lo que deja en claro que la duquesa de Sussex, apoyada por su esposo, el príncipe Harry, además de un bello rostro, es una mujer que sabe meter las manos a favor de las mujeres del mundo.

