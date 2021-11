Pedro J. Fernández: volver más amigable la historia

Este pasado jueves 11 de noviembre, se estrenó la serie de podcasts titulada “Zapata: historia de una revolución” (Himalaya Pro, 2021), diez episodios que se han programado semanalmente para contarnos la vida del célebre Caudillo del Sur, desde una perspectiva íntima y entretenida, a través de la voz del joven y experimentado historiador Pedro J. Fernández.

En palabras del historiador, la compañía productora, Himalaya Pro, se acercó a él “porque yo había escrito una novela acerca de la vida de Emiliano Zapata -“Morir de pie” (Grijalbo, 2019) - pero había mucha información importante sobre quién era Zapata que no pude incluir en el libro y, por eso, el podcast me permitió (ya que no es un trabajo de ficción histórica) ahondar sobre estos temas. Por eso, cuando me invitaron dije que sí”.

Aunque con una sólida trayectoria en su disciplina, Fernández revela que es la primera vez que se “acerca” a esta clase de formatos sonoros; “este concepto, la verdad, me gustó mucho porque ya no elijo a un personaje, sino que soy yo quien cuenta la historia que sé. Lo que a mí me gusta de este formato es que es muy amigable y ahí es donde los jóvenes hoy día se informan sobre muchos temas, poder acercarles la historia a través de estas plataformas digitales a mí se me hace muy padre”.

El podcast, establece Fernández, “es muy amigable para la difusión del conocimiento, de este tipo de contenidos como el que abordamos en esta serie de episodios. Me parece que quienquiera que haga difusión científica o cultural debería aprovechar estas plataformas digitales para dar a conocer su trabajo”.

Acercarnos al caudillo

Si bien fue Himalaya Pro quien buscó al historiador para realizar estos episodios, ya en la producción fue Fernández quien eligió “la estructura de aquello que se iba a contar lo decidí enteramente yo; la idea era revisar aspectos de si vida cotidiana y apreciar lo que, dentro de su vida familiar, le llevó a encabezar la lucha”.

De esta manera, el profesional decidió tomar distancia de los modelos biográficos convencionales, sobre todo “porque creo que Zapata ya está muy visto en ese sentido y corremos el riesgo de quedar como otras biografías que se limitan a ciertos hechos. Si escogí contar anécdotas es porque las hay de todo, políticas, familiares, personales, y eso nos da una idea de quién era esta persona. Y si me gustó es porque creo que así nos podemos acercar a Zapata no importa qué tan lejos esté de nosotros en el tiempo”.

Confía Fernández en que el público “ha reaccionado muy bien a esta manera de contar la historia de Zapata, de un modo mucho más cotidiano” y, pensando en el futuro cercano, refiere que “me gustaría seguir trabajando en estos proyectos digitales; creo que es otra forma de expresar el resultado mis investigaciones y sobre lo que he descubierto sobre diferentes personajes y épocas. No dejaré los libros, pero me gustaría seguir haciendo podcast”.

Pedro J. Fernández (Delaware, 1986) es un historiador egresado de la Universidad Iberoamericana. En julio de 2010 abrió una cuenta de Twitter como @DonPorfirioDiaz, enfocada en la difusión histórica y cultural de nuestro país a través de la sátira. Entre sus libros más conocidos se hallan Yo, Díaz (Grijalbo, 2017), Iturbide (Grijalbo, 2018) y Morir de pie (Grijalbo, 2019), este último es una novela histórica que trata sobre Emiliano Zapata. Sus escritos sobre historia se han publicado en revistas especializadas y diarios nacionales.

Uno de los brazos regionales de Himalaya/ Ximalaya FM, la plataforma de audio más grande de China y además marca global con presencia en Japón, Taiwán y los Estados Unidos. Con 8 años de experiencia y más de 500 millones de usuarios en todo el mundo, inicia operaciones en el mercado latinoamericano.

