Natti Natasha impacta con curvas en lencería

Natti Natasha sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una sexy fotografía en lencería.

La cantante dominicana lució sus curvas al natural con una toalla envuelta en la cabeza.

Natasha, de 32 años, desató los halagos en la red con su sensual publicación en la que escribió:

"Valgo mucho más de lo que imaginabas #lmvdm #Lamejorversiondemi".

Natti Natasha y Thalía han tenido mucho éxito con su colaboración musical "No me acuerdo", tema que hace unos días superó el billón de reproducciones en YouTube.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, las artistas latinas publicaron un breve video donde anuncian su nuevo récord y manifiestan su alegría.

"¡Hoy nos levantamos celebrando que el video de 'No Me Acuerdo' llegó al billón de reproducciones! ¡Gracias amores míos por todo! ¡Los Amo! ¡Vamos por más!", escribió Thalía.

"Así comenzamos el día, celebrando qué 'No Me Acuerdo' llegó a 1 billón de reproducciones. #MujeresAlPoder. Gracias al público por el apoyo incondicional y hacer de esta canción un hit a nivel global... y recuerden, si no te acuerdas, es que no pasó", señaló Natasha.

JM