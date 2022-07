Mike Tyson es uno de los boxeadores más importantes de la historia y así como también uno de los más polémicos, pues además de brindar momentos inolvidables dentro del cuadrilátero, también ha dado mucho de qué hablar fuera de él.

Ahora, el deportista de 56 años lanzó unas declaraciones que han escandalizado a sus seguidores y a los amantes del deporte, pues fue durante el podcast "Hotboxin" el exboxeador declaró que su último día está muy cerca, ya que él mismo se ha dado cuenta cada vez que se mira al espejo.

"Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Entonces, cuando me miro al espejo, veo esas pequeñas manchas en mi cara y digo '¡Wow! Eso indica que mi fecha de vencimiento se acerca'", dijo, y además mencionó que no perderá la vida a causa de alguna enfermedad.

Asimismo, Tyson aprovechó el espacio para comentar que ha habido momentos en las que ha llegado a sentirse solo gracias a las grandes cantidades de dinero que percibió, y aceptó que mucha gente que estaba a su alrededor solamente lo estaban por interés.

Mike Tyson se retiró en 2005 con un historial de 50 victorias, 44 nockouts y sólo 6 derrotas. TWITTER/ @MikeTyson

"El dinero no significa nada para mí. Quienes piensan que el dinero les puede hacer felices es que nunca lo han tenido. Crees que no puede pasar nada. Eso no significa que no contraerás una enfermedad o que no te atropellará un coche. ¿Puede el dinero asegurarte cuando saltas de un puente? Por eso siempre digo que el dinero es una falsa sensación de seguridad", apuntó.

Además de su inobjetable calidad como boxeador, Mike Tyson también es conocido por su fuerte temperamento, aunque para él es una demostración de una debilidad, "No puedo controlar mi violencia ¿Tiene algún sentido para ti? Yo soy Mike Tyson. Estoy jodidamente asustado de todo. Lo único que sé es atacar. Ellos no creen que me odio. Tengo tanto miedo de ser tan violento".