Josh Gad desconoce si habrá tercera entrega de "Frozen"

El actor estadounidense Josh Gad, quien dio voz al muñeco de nieve "Olaf" en Frozen II, desconoce si habrá una tercera entrega de la historia de "Anna" y "Elsa".

"No lo sé, esta es la cuestión, Frozen II no fue hasta que hubo una razón para que existiera. Y de forma parecida, no sé si habrá o cuándo una Frozen III. Eso está muy por encima de mis responsabilidades", dijo el actor en una reciente entrevista.

Agregó que todo puede ser posible, "pero ya veremos! Si siempre hay una historia que valga la pena contar estoy seguro de que Jennifer Lee y el increíble equipo de Disney contarán esa historia algún día".

Así mismo, descartó hacer una película en solitario del muñeco de nieve sin "Anna", "Elsa", "Kristoff" y "Sven". "Separarlo del grupo, para mí, no se percibe necesariamente como algo justificado y algo merecido".

En 2013 llegó a los cines Frozen y en 2019 se estrenó la secuela, la cual se convirtió en la segunda película de animación más taquillera, detrás del remake de El rey león, y ahora formará parte del catálogo de la plataforma de "streaming" Disney +, como una oferta de entretenimiento para disfrutar en la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

JL