J. J. Benítez finaliza “Caballo de Troya”

Tras diez entregas de la popular saga “Caballo de Troya”, el escritor español Juan José (J.J.) Benítez cierra 35 años después, con “El diario de Eliseo” (publicado por la editorial Planeta), la historia sobre Jesús de Nazaret contada por unos viajeros en el tiempo, trama que ha enganchado a millones de lectores alrededor del mundo.

“Siento un gran alivio. Es el final de la vida pública del Maestro. El libro termina donde empieza el primero (de la saga) y todavía no me lo creo”, consideró J.J. Benítez, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

El prolífico autor (ha publicado más de 60 libros) considera que la saga “Caballo de Troya” tiene gran éxito entre el público porque aporta una visión distinta y “más profunda” de la figura de Jesús, alejada de los evangelios canónicos y los dogmas de la Iglesia Católica.

“Casi todos mis lectores coinciden en que tenían una idea diferente de Jesús de Nazaret, del Padre Azul, de lo que tiene que ser la vida. Eso en la religión o no lo habían encontrado, o no les satisfacía. Con los ‘Caballos de Troya’ ha pasado que la vida de Jesús, su mensaje principalmente, es muy diferente, y les llena más que lo que la Iglesia Católica les ha contado”, amplió. “La Iglesia ha colocado a Jesús de Nazaret en lo alto de la oscuridad de la Iglesia como si fuera un fiscal, un juez, alguien severo, y eso es falso”.

Una reconstrucción detallada

“El diario de Eliseo”, undécima entrega de la saga, es una “reconstrucción, paso a paso, de los últimos dos años y medio de la vida pública del Maestro, con prodigios que llegó a hacer y que no fueron contados en los evangelios”, resumió el propio autor. En el libro, contado desde la perspectiva del segundo piloto de la misión “Caballo de Troya”, se presentan los conflictos internos de un Jesús que no se consideraba un Mesías que liberaría políticamente a los judíos de Roma, sino un ser “mucho más importante”.

J.J. Benítez recordó sus conflictos con la Iglesia Católica, la cual llegó a prohibir la lectura de sus libros. “Las religiones son un negocio, donde prima básicamente el poder y el dinero, y luego hay una inmensa mayoría de fieles, gente de buena voluntad, pero que han sido engañados”, dice.

Aunque Benítez tiene planeado sacar dos libros relacionados con “Caballo de Troya”, titulados “Belén y “Rayo negro”, “El diario de Eliseo” da punto final a la cronología de la saga que comenzó a publicarse en 1984.

La sinopsis

Eliseo, segundo piloto de la operación secreta Caballo de Troya, se une al grupo del Maestro y los acompaña durante dos años y tres meses, asistiendo a conversaciones y prodigios que no constan en los textos evangélicos.

Pero su verdadera misión es otra.

“Los OVNIS existen”

El también ufólogo respondió a las críticas que se han hecho sobre sus investigaciones, especialmente las ligadas a los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), y aseguró que éstos existen: “Son críticas de personas no bien informadas, porque de todo hay. Los que no están bien informados deberían informarse, y cuando lo hagan, opinar del tema. Con el otro sector tengo amargas experiencias con ellas, sobre todo en Europa, con gente que son ‘intoxicadores’ profesionales, que trabajan para servicios de inteligencia y desvirtúan el tema o lo anulan haciendo que todo parezca mentira”.