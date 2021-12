It's Sagitario Season! 7 famosos que cumplen años bajo este signo

Taylor Swift y Jake Gyllenhaal comparten algo en común además de una mediática historia de amor que llevó a la creación de hits musicales como "I Knew You Were Trouble", "Were Are Never Ever Getting Back Together" o "All Too Well". Ambos son sagitario, un signo de carácter aventurero y emprendedor, con la mente abierta y siempre dispuesto a conocer a nuevas personas o a vivir experiencias diferentes.

Taylor Swift -nacida el 13 de diciembre- ha expresado en más de una ocasión sentirse profundamente identificada con las características de Sagitario, e incluso en su álbum de 2019 "Lover", la canción "The Archer" fue llamada así en referencia a "El Arquero", símbolo de Sagitario.

De acuerdo con el astrólogo Rodrigo Pérez Mares: "Los nacidos en Sagitario son personas con cuerpos fuertes, resistentes sobre todo en caderas y piernas, con personalidades atractivas y deseosos todo el tiempo de aventurarse a disfrutar y descubrir el mundo".

Ellos son algunos famosos Sagitario:

Miley Cyrus, 23 de noviembre.

Britney Spears, 2 de diciembre.

Jake Gyllenhaal, 19 de diciembre.

Gael García Bernal, 30 de noviembre.

Jay Z, 4 de diciembre.

Christina Aguilera, 18 de diciembre.

Taylor Swift, 13 de diciembre.

AFP/ JC OLIVERA

FOTO/ GILBERTO GALLO RUIZ

EFE/JUSTIN LANE

MR