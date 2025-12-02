Joan Manuel Serrat sostuvo un encuentro con medios de comunicación en la FIL Guadalajara, donde habló sobre la relación entre su obra, la música y su origen. El cantautor explicó que su trayectoria ha estado marcada por la necesidad de expresarse a través de la canción. “He cantado al amor, al desamor, a la vida, a la muerte”, comentó, y añadió que la canción funciona como un espacio para comunicar aquello que forma parte de la experiencia humana.

Durante la conversación, Serrat reflexionó sobre la cercanía que existe entre el ser humano y el canto desde el nacimiento hasta la muerte. “La canción es una forma de expresarse, una manera de comunicarse”, dijo. Más adelante añadió: “Se llega a esta vida cantando y cantando me gustaría que me despidieran también”. Para él, no hay tema que no pueda abordarse desde la música. “Todo merece ser cantado y todo se puede cantar”.

En la charla también habló sobre Barcelona, ciudad que ha influido en su obra. Recordó el lugar donde creció y cómo ese entorno moldeó su mirada. “Nací en Barcelona, en un barrio cercano al mar y a la montaña, un barrio obrero de población mayoritariamente inmigrante”, explicó. Señaló que el barrio ha cambiado con el tiempo, pero mantiene su carácter diverso. “Hoy es un barrio de población inmigrante, fundamentalmente sudamericana y también de países árabes, gente que viene a ganarse la vida y a buscar una tierra mejor para sus hijos”.

Serrat destacó que este entorno ha sido un referente constante en su escritura. “El barrio ha sido mi comentario siempre. Difícilmente habría podido escribir un trabajo alejado de mi propia realidad”, afirmó al referirse a la influencia que su origen ha tenido en su obra literaria y musical.

El músico también habló sobre el reconocimiento Honoris Causa que recibirá por parte de la Universidad de Guadalajara este viernes. Sobre la distinción, dijo sentirse agradecido. “Estoy muy feliz de que la Universidad de Guadalajara me otorgue este reconocimiento. Es una oportunidad magnífica”. Aseguró que guardará algunas palabras para el discurso que pronunciará durante la ceremonia.

SV