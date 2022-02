Descifran misteriosa carta de Charles Dickens

En 1859 Charles Dickens escribió una carta que hasta hace poco era un total misterio su contenido. Desde 1913, el documento estuvo resguardado en la bo dega la Biblioteca Museo Morgan, en Nueva York. Hasta hace unos meses.

La Universidad de Leicester (Reino Unido), en colaboración con la Universidad de Foggia (Italia) y el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de Reino Unido, lanzó una convocatoria en línea para descifrar la carta de Dickens. El ganador, se llevaría poco más de 400 dólares.

Un especialista en soporte técnico llamado Shane Baggs fue quien logró resolver parte del misterio, pese a no haber leído nunca una novela de Dickens, confesó en un comunicado reportado por The New York Times.

Pero, ¿por qué la taquigrafía de Charles Dickens era tan distinta a la de otros al grado de ser incomprensible? El escritor también trabajó como periodista para la Corte y el Parlamento, por lo que la taquigrafía le era muy útil a la hora de tomar nota de los hechos. Expertos han explicado que el escritor fue haciendo modificaciones, tomando como base la braquigrafía, inventada por Thomas Gurney, y es por eso que muchos desconocían sus símbolos.

Esta no fue la primera vez que alguien intentaba saber cuál era el contenido de la carta de Dickens, por lo que expertos ya habían logrado algunos avances, los cuales fueron de ayuda para Baggs, el ganador, pues como parte de la competencia, pudo tomar tres cursos gratuitos impartidos por Claire Wood, de la Universidad de Leicester, y por Hugo Bowles, de la Universidad de Foggia.

A Baggs le llevó seis meses descubrir gran parte del mensaje de Dickens, el cual analizaba en sus tiempos libres.

De acuerdo con la profesora Wood, el trabajo en conjunto entre seguidores de la obra de Dickens, expertos en literatura y expertos en el ámbito de la computación hicieron la diferencia para que en esta ocasión se haya progresado en el desciframiento de la carta.

Baggs no fue el único en destacarse, pues el también estadounidense Ken Cox, quien estudia ciencia cognitiva en la Universidad de Virginia, quedó en segundo lugar.

Al final del concurso, los organizadores afirmaron que se descifró el 70% de la carta.

¿De qué va la carta?

El documento conocido como la Carta Tavistock fue escrita por Charles Dickens en 1859 para J.T. Delane, editor del periódico “The Times”, de Londres.

En la carta, Dickens explica que un empleado del periódico rechazó “groseramente” publicitar el tercer número de la revista del escritor “All The Year Arround”.

Finalmente, la nueva revista de Dickens sí logró una mención en el diario.

Actualmente, la Universidad y sus socios invitan al público a seguir ayudando a encontrar el significado de los escritos de Dickens. Para más información, visite el sitio web dickenscode.org/.

SOBRE EL AUTOR

¿Cuáles son las obras más importantes de Charles Dickens?

Entre sus más famosos trabajos están Grandes esperanzas, David Copperfield, Oliver Twist, Historia de dos ciudades, Casa desolada, Nicholas Nickleby, Los papeles póstumos del club Pickwick y Cuento de Navidad.

¿Qué caracteriza a Charles Dickens?

El estilo de Dickens se caracteriza por su sencillez y por un fuerte toque cómico. Algunos de sus personajes, como “Ebenezer Scrooge”, “Fagin”, “David Copperfield” o “Miss Havisham”, han pasado a formar parte de la mejor galería de la literatura inglesa, pero uno de los mejor dibujados es la propia ciudad de Londres.

¿Qué inspiro a Charles Dickens a escribir?

Su padre, de carácter afable y generoso al extremo, arrastraría a la familia a enfrentar serias dificultades financieras. Él sería la fuente de inspiración en el futuro escritor Charles cuando crea el personaje de Mr. Micawber, de su novela “David Copperfield” (1850).