Amano Mart, diseño con identidad mexicana

Con la intención de ofrecer lo mejor del diseño mexicano, Larisa Sánchez y Jimena Moreno crearon Amano Mart, plataforma de venta en línea que agrupa a diseñadores, artesanos y firmas tapatías.

El proyecto, con tres meses de vida, surgió como un interés genuino por parte de Jimena y Larisa, quienes además de ser apasionadas por la moda, consideran que el comercio justo en el diseño mexicano requería una plataforma más cercana a los consumidores y con la garantía de ofrecer productos de alta calidad, creatividad y con sello mexicano.

Larisa Sánchez, egresada de la licenciatura de Administración y Finanzas en la Universidad Panamericana, y Jimena Moreno, próxima a egresar de Administración y Finanzas de la Universidad Panamericana, explican que Amano Mart nació ante el nuevo contexto y oportunidades que llegaron con la pandemia, en especial, con el mercado electrónico como una herramienta esencial para difundir el trabajo de los emprendedores.

“Quisimos darles esa plataforma para que más gente conociera a estas marcas. Es facilitarle a las marcas que tenemos en la plataforma, también para que los clientes tengan el alcance de variedad de productos de moda, accesorios y cuidado personal, que te lleguen a la puerta de tu casa”.

Ambas emprendedoras puntualizan que uno de los principales objetivos de Amano Mart es que, además de que los clientes tengan una plataforma de compra accesible, éstos también conozcan a más proyectos creativos y quiénes están detrás en la manufactura de sus productos.

“Muchas veces no valoramos el trabajo que hay detrás de los productos hechos en México, muchas veces se nos hace más fácil ir a comprar algo más comercial que buscar, creemos que los productos hechos en México tienen un valor sentimental y especial. Lo que estamos buscando son marcas mexicanas que nos ofrezcan un producto bien hecho y de calidad, que tanto jóvenes, señoras y adultos usarían en el día a día”, expresa Jimena Moreno.

Larisa detalla que la experiencia de ella y su socia en la compra y visita constante de bazares y espacios de talentos independientes, las motivaron también a crear Amano Mart como una opción para brindar mayor difusión conociendo también las consideraciones que como clientes se tienen para decidirse por comprar y más a través del comercio electrónico.

“A nosotros nos surgió la inquietud de poder ofrecer estos productos a más gente. Combinamos que a nosotras nos gusta comprar estos productos y poderlos ofrecer a los clientes, y más a raíz de la pandemia que se vio muy limitado, que todos teníamos que comprar desde casa, también de la necesidad de las marcas de querer salir al comercio electrónico, de querer exponerse a más gente”.



Con sello propio



A través de su web oficial amanomart.com y sus cuentas oficiales en Facebook e Instagram, Amano Mart brinda una experiencia inmediata para los clientes, quienes podrán acceder a un extenso catálogo conformado hasta el momento por 20 marcas con diversas propuestas en accesorios, moda en ropa de playa, camisas, vestimenta deportiva, mascadas, joyería, sombreros, bolsas, gorras y productos de cuidado personal como exfoliantes, desodorantes, jabones y cremas naturales, por ejemplo.

“En lo personal, me ha pasado que he comprado en plataformas y a veces la imagen que nos están poniendo en la plataforma no es la misma, nosotros lo que queremos hacer es que lo que tú estás viendo es lo que vas a recibir. Te estamos asegurando un producto de calidad hecho en México y un servicio de logística que va detrás de dar clic en internet”, explica Jimena Moreno al detallar que el periodo de entrega de Amano Mart es de tres a siete días hábiles.

Larisa añade que otra carta fuerte de Amano Mart es que el cliente podrá tener todos los detalles sobre el origen de los productos que se proponen en la plataforma: “Yo, como consumidora, me encanta ver de dónde vienen las cosas, por quién y dónde está hecho, cuál es la historia detrás de los productos. Creo que tenemos que ser más conscientes de lo que estamos comprando, la ética que hay detrás de los productos. Con Amano Mart, además de vender estos productos padrísimos, queremos que se vea que esto es hecho en México, que es artesanal, que son productos sustentables, eco-friendly, natural”.

Aunque de momento la principal prioridad de Amano Mart es posicionar a este proyecto como una plataforma con productos de calidad, diseño mexicano y con entregas garantizadas a cualquier parte del país, ambas emprendedoras no descartan que en un futuro próximo esta propuesta pueda tener su punto de venta y exhibición de manera física.

MQ