Se incrementa la presencia de vehículos híbridos en Jalisco

A pesar de la reducción en las ventas de autos eléctricos en el Estado, los híbridos (que funcionan con electricidad y con hidrocarburos) elevaron su presencia en el mercado jalisciense.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) destacó que mientras en 2016 se adquirieron 597, en 2017 la cifra se incrementó a 767.

La organización reveló que entre enero y abril de 2018 hubo 404 compras. En comparación, en primer cuatrimestre del año pasado se documentaron 185.

Por otra parte, actualmente Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en ventas de autos eléctricos, con cuatro mil 946. Sólo superan a la Entidad la Ciudad de México y el Estado de México.

Abel Padilla, investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, indicó que si bien es lenta la adopción de los coches híbridos debido al costo, comentó que en el caso de los eléctricos no hay demasiada oferta.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), hay dos mil 167 híbridos en en el Estado.

Además, tras la adición de 67 unidades híbridas y 13 eléctricas a las cinco mil 022 activas que forman parte del parque vehicular del Gobierno de Jalisco, no se ha logrado bajar el gasto en combustible por el incremento generalizado en su precio.

Sin embargo, sí se ha logrado ahorrar 11% en el consumo de litros de hidrocarburo. Según la Sepaf, sólo en lo que va de 2018 los 67 autos híbridos permitieron ahorrar 80 mil 400 litros de gasolina y los eléctricos 24 mil.

“La inversión ha sido rentable para el Gobierno. Y lo mejor: contaminan 90% menos el medio ambiente”, señaló Mauricio Gudiño, subsecretario de Administración.

Los eléctricos son utilizados por la Unidad de Dependencias Auxiliares, la Sepaf, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Los híbridos están repartidos entre la Secretaría de Educación y la Secretaria General de Gobierno.

Sin despegar, uso de coches eléctricos en el estado

Los vehículos eléctricos no prenden en Jalisco y sus habitantes han dejado de comprarlos. Mientras que en 2016 se adquirieron 55 coches de este tipo, al año siguiente sólo se registraron 32 ventas, una disminución de 41.8 por ciento. Además, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el primer cuatrimestre de este año se vendieron cinco unidades. En comparación, en el mismo periodo de 2017 fueron 21. Luis Rizo Domínguez, académico del ITESO, afirmó que se espera que en 2025 empaten su precio con los de motor de combustión.

En 2017, la UdeG anunció la adquisición de 70 vehículos ecológicos. EL INFORMADOR/A. Camacho

Los espacios de la UdeG consolidan su servicio

La estación de servicio para autos eléctricos ubicada en avenida Vallarta y Escorza, en las inmediaciones de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y la electrolinera de dispuesta a la altura de Enrique Díaz de León, son dos de los sitios más concurridos por los usuarios de coches eléctricos en Jalisco.

“Es una estación óptima, sólo hay que tomarse el tiempo para traer el coche a cargar”, señaló Óscar, usuario de un vehículo eléctrico.

“Si terminas un evento a las tres o cuatro (de la tarde), vienes a cargarlo. Nosotros salimos de trabajar a las cinco y aprovechamos para cargar el carro. O venimos muy temprano, lo cargamos y nos vamos a hacer las labores del día”, agregó.

A principios de 2017, la UdeG anunció la adquisición de 70 vehículos ecológicos: 43 híbridos y 27 eléctricos.

El objetivo de esta compra fue reducir la emisión de bióxido de carbono en 2.3 toneladas anuales.

Además, la institución abrió la electrolinera de Vallarta y Enrique Díaz de León, con 88 paneles solares y 14 cargadores para 28 unidades.

La electrolinera de Juárez y Escorza cuenta con dos estaciones para cargar cuatro vehículos más, y a diferencia de la primera, más enfocada al mantenimiento de los automóviles de la Universidad, está disponible para cualquier usuario.

TELÓN DE FONDO

Gasta 27 pesos por cargar su coche

El 10 de septiembre de 2016, este medio de comunicación publicó que para cargar la batería de su automóvil, el empresario Sergio Alcalde pagaba entonces 27 pesos. El proceso duraba cuatro horas y lo realizaba dos veces por semana, incluso a veces en su hogar. No necesitaba más. Una vez a tope, contó que la batería le rendía hasta 380 kilómetros.

Alcalde compartió que había recorrido a bordo de su Tesla modelo S, un vehículo 100% eléctrico, los 292 kilómetros que separan a Guadalajara de Guanajuato y hasta los más de 300 que hay entre la capital de Jalisco y Puerto Vallarta.

En 2015 vio el auto en uno de sus recorridos de trabajo por San Diego, California, y le gustó. Revisó su cartera y se decidió por importarlo: fue el primero en México. En ese entonces, la página oficial de Tesla valuaba ese modelo en 980 mil pesos. “Me llenó en su diseño, su forma y su operación… A lo mejor no mucho en el costo”.

Sergio es director general de Fortius Electromecánica, una firma tapatía especializada en servicios de ingeniería electromecánica, construcción civil y energías renovables, así que vio “congruencia” en la compra un vehículo libre de combustibles fósiles, que además se conduce solo.

Compartió que tras un año no le dio ni un problema. El único obstáculo fue cuando intentó registrarlo y la Secretaría de Movilidad (Semov) y no supo hacerlo. “No sabían cómo. No estaban homologados ni las formas ni los parámetros de registro”.

Hasta 170 kilómetros por carga

La carga total de los vehículos eléctricos permite recorrer entre 140 y 170 kilómetros, por lo que no es posible recorrer grandes distancias fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. “No puedes salir a la carretera si no tienes la certeza de que a donde vas a ir puedas cargarlo”, señaló Omar, usuario de un auto eléctrico.

Entre enero y abril de 2018 hubo 404 compras de autos híbridos. EL INFORMADOR

Costo y electrolineras detienen compra de autos eléctricos

El alto costo de los vehículos eléctricos, que puede superar los tres millones de pesos, y la falta de electrolineras -estaciones de carga- disponibles son algunos de los impedimentos que inhiben la adopción de este transporte alternativo en Jalisco, pese a sus ventajas para el medio ambiente y gasto de combustible.

Óscar trabaja en una dependencia del Gobierno estatal que en abril de este año puso a su disposición un vehículo eléctrico para realizar desplazamientos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Aunque reconoce el ahorro en gasolina y el beneficio al medio ambiente del coche, cree que hacen falta mejores condiciones para adoptar masivamente este tipo de transporte.

“Personalmente, compraría un auto eléctrico si hubiera más facilidades para cargar el carro, que así como hay gasolineras también hubiera electrolineras”, señaló.

“Además, sería bueno que no durara tanto la carga. Quiero creer que las tomas directamente conectadas a la luz se cargan más rápido”.

El auto eléctrico que maneja Óscar es un Nissan Leaf que, de acuerdo con el sitio de internet de la empresa, tiene dos versiones de 500 mil y 544 mil 400 pesos. Un vehículo similar de la compañía, pero que funciona con combustible regular, es el Nissan Versa, que cuesta entre 174 mil y 190 mil pesos.

“No hay tantos lugares para cargarlo o no hay alguna estación de carga eléctrica”, acentuó Luis Rizo Domínguez, académico del ITESO. “Y además, el tiempo que tarda en cargarse es largo. Si a lo mejor me voy desplazando en carretera cinco horas, debería dedicar dos horas más a cargarlo”, añadió.