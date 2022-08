Tacos, chilaquiles, enchiladas, enfrijoladas... Las tortillas de maíz son un producto básico en la dieta de los mexicanos que acompañan con ella cualquier comida.

El consumo per cápita de tortillas es de 56.7 kilogramos anuales en el sector urbano, es decir 155 gramos diarios el equivalente a seis tortillas diarias, esto de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el medio rural el consumo anual es de 79.5 kilogramos, es decir 217 gramos diarios o el equivalente a 9 tortillas diarias en promedio.

Comer tortilla es un lujo

Es decir, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Inegi elaborado en 2020, una familia nuclear (71%) en una etapa reproductiva (cuando los hijos son pequeños), sólo hay un jefe de familia con ingreso económico que, en 2022, oscila en el salario mínimo de $172.87 pesos diarios.

Es decir, en promedio, un hogar en Jalisco compuesto por cuatro integrantes en el que cada uno de ellos ingiere seis tortillas diarias (según datos del Coneval) debe gastar $21.10 pesos por día, lo que equivale al 12.5% de su salario neto.

De acuerdo con el dirigente de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla, en el estado existen entre 6 mil y 7 mil tortillerías.

No obstante, pese a que la tortilla de maíz es uno de los alimentos esenciales de la canasta básica, este es cada vez más difícil llevarlo a la mesa de los hogares mexicanos, pues de acuerdo con datos compartidos por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) el precio de este producto ha aumentado de manera considerable, pues entre enero del 2021 y junio del 2022, el costo de las tortillas se disparó por lo menos en un 26,45%, según datos del Índice de Precios al Consumidor del Inegi.

En otros datos, podemos decir en cifras exactas que el costo del kilo de tortillas en la ZMG en 2022 pasó de $16 pesos a $22 en este mes de agosto, y se prevé que la siguiente semana vuelva a haber otra alza en el precio de este alimento.

Por otro lado, a comparación de otros estados de la república, en la Ciudad de México el costo del kilo de tortillas a base de maíz se ha mantenido en los $20 pesos desde el mes de marzo.

Ante el encarecimiento… tortilla pirata

A raíz de los altos precios y la constante demanda de este alimento a base de maíz, se ha originado en este sector un producto que los mexicanos nunca creímos que seríamos capaces de comercializar debido a que nuestro país es el octavo productor de maíz en el mundo: la tortilla pirata.

Y es que luego de que ciudades como Hermosillo y Acapulco la tortilla alcanzara un precio de hasta $27.50 pesos por kilo, comenzaron a circular en estas urbes la tortilla pirata, la cual está elaborada a base de olote, el cual es nada más y nada menos que la parte interna pero sin granos.

El olote se convirtió en la materia prima clave para los que buscan comercializar un prototipo de tortilla de maíz a muy bajo costo. ESPECIAL

¿Cómo identificar una tortilla pirata?

Antes de hacerte esta pregunta, lo primero que tienes que hacer es verificar que el lugar en donde compras tus tortillas son lugares establecidos y con todas las medidas de higiene y elaboración, pues, por lo regular, las tortillas pirata no se comercializan en cualquier establecimiento, sino en taquerías y pequeños establecimientos informales.

Entonces, bien, evita comprar tu alimento de maíz en carnicerías, pollerías, recauderías, farmacias y tienditas, o cualquier tipo de establecimiento que no sea una tortillería formal.

No obstante, debido a que el establecimiento no es un factor definitivo para comercializar la tortilla pirata, te compartimos dos puntos que puedes tomar en cuenta para comprobar si tu tortilla no es auténtica:

Precio: El precio de un kilo de tortilla oscila entre los $22 y $24 pesos en promedio en Jalisco, y su costo de producción es de $18 pesos. Si te la quieren vender a un costo más barato, ¡es foco rojo! Consistencia, textura y olor: Las tortillas de maíz son suaves, lisas y redondas, por lo que tienes que verificar que la que compres no sea demasiado rugosa o seca.

Se previó el encarecimiento del maíz

De acuerdo con un estudio publicado por el grupo GRUMA en 2018, estimaban que los costos del maíz se incrementaran entre el 6.2% y el 12.2% en 2020, pues tomando en cuenta los tratados comerciales sobre los productos agrícolas, temas como un inventario modesto de maíz a nivel mundial, el cambio climático, así como la fuerte demanda de etanol serían factores para el alza en los costos de este alimento.

A esto, debemos sumar el incremento de los costos de la materia prima para la producción de la tortilla.

Pues según la información que ya circula, en 2020 el precio por tonelada de maíz era de 4 mil 300 pesos, mientras que en 2022 es de 8 mil 800 pesos. Es decir, hubo un incremento del doble de su costo.

Por su parte, el gas LP subió de 6.60 pesos a 13.20 pesos el litro en los últimos dos años, mientras que la energía eléctrica registró un incremento del 11% en ese periodo