El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Ieps) aplica a productos que son considerados por el gobierno como dañinos para el medio ambiente o la salud y su objetivo es disuadir su consumo, este se actualiza dependiendo la inflación y el alza de precios y afecta principalmente a los refrescos, cigarros y gasolina, por lo que se espera que el precio de estos productos aumente.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Shcp) estima que la inflación sea de 4.7% aproximadamente, por lo que afectará a cada cigarro y litro de refresco o gasolina, esta práctica se realiza desde el año 2016, por lo que se espera que el precio de estos productos tenga un incremento en el 2025.

Esto es lo que podría costar la gasolina por la inflación en el 2025

Tomando en cuenta la inflación del 4.7% que se espera, podemos poner el precio estimado para los productos principales del Ieps.

Gasolina Premium : actualmente es de 5.21 pesos por litro y podría pasar a 5.45 pesos en 2025 .

: actualmente es de 5.21 pesos por litro y podría pasar a . Gasolina Magna : actualmente es de 6.17 pesos por litro y podría pasar a 6.46 pesos en 2025 .

: actualmente es de 6.17 pesos por litro y podría pasar a . Cigarros : podría llegar a costar 0.6455 en 2025 contrario a los 0.6166 actuales.

: podría llegar a costar contrario a los 0.6166 actuales. Refrescos: aproximadamente 1.6476 pesos por litro .

Este precio solamente es el aumento del Ieps, por lo que se espera que el próximo año suban de costo debido a la suma de este impuesto.

Pero no te preocupes, no todo se espera que suba de precio o sea afectado por la inflación, la Shcp descartó incrementos en impuestos como el ISR o el IVA, por lo que muchos productos no contarán con una alza por este motivo.

