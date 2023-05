Desde 2016, la empresa Finware comenzó a posicionarse como una de las principales empresas fintech con una gran historia en Silicon Valley, de origen tapatío y que ofrece rendimiento en productos de inversión desde un millón de pesos hasta el 17% anual. Ahora, lanzan la marca en México con oficinas centrales en la colonia Providencia y cuentan con un experto en finanzas totalmente tapatío que se educó con expertos en Estados Unidos.

Fernando Miramontes, CEO de Finware, en el lanzamiento de la marca en Espacio Mil 500, en la colonia Country Club, en la zona financiera de Guadalajara, destacó que no son novatos en el tema y que sus principales clientes son tapatíos.

“Definitivamente, no es un proyecto nuevo, no es algo que estamos iniciando en este momento. Lo único que hacemos es un parteaguas para ser una empresa conocida. Tomamos la oportunidad para que conozcan a Finware. Soy de aquí de Guadalajara y la gente me ha recibido bastante bien. El 80 o 90% están aquí, quizás la mayoría de los inversionistas. Estoy muy contento con Guadalajara como sede de la empresa”, detalló.

Miramontes destacó que, durante su capacitación como financiero, se enteró de varios fraudes en Guadalajara, lo cual no respalda el ecosistema inversor en la ciudad. Él busca reforzar la confianza con honestidad y un seguimiento de las facturas de inversión.

Destacó que el esquema de inversión va desde un millón de pesos hasta los 20 millones, con rendimientos de hasta el 17% anual, según el plan y los objetivos del inversionista o la empresa. Se tiene la seguridad de que a corto plazo se puede recuperar la inversión.

La página para invertir y mayor información es: www.finware.mx.

CT