México verde, primer finalista de la Serie del Caribe 2026

México verde escribió una página dorada en la Serie del Caribe 2026 al convertirse en el primer finalista del torneo tras imponerse con autoridad 9-4 a República Dominicana, vigente campeón, en un duelo cargado de intensidad y simbolismo. La novena mexicana mostró capacidad de reacción para venir de atrás y sacar la victoria.

Dominicana pudo ponerse adelante muy temprano en el encuentro gracias a un imparable productor de Marco Hernández y un error en el fildeo de Carlos Sepúlveda que le permitió Sócrates Brito llegar quieto a home. Sin embargo, el poder ofensivo de los Tomateros que, aparentemente, encontró su mejor versión contra los dominicanos en este certamen, respondió eficazmente para darle la voltereta por segundo encuentro consecutivo.

Un batazo de cuatro esquinas por parte de Estevan Florial que remolcó tres anotaciones, le cedió la ventaja a México en el cuarto inning. Y, posteriormente, Luis Verdugo y Alí Solís se lucieron con el bat para producir otro par de carreras entre los dos y ampliar la superioridad en el sexto capítulo.

Pese a que David Reyes, el pitcher abridor de México, fue sorprendido en el inicio del encuentro, pudo sacar la labor de cuatro entradas y dos tercios en los que toleró tres imparables, dos anotaciones, tres pasaportes y repartió dos chocolates.

Momentos muy apremiantes vivieron los culichis en la parte baja, luego de que se les llenara en dos ocasiones la casa. Entre Norman Elenes y Sasagi Sánchez tuvieron que apagar el fuego, aunque fue con Sánchez sobre la lomita cuando República Dominicana pudo timbrar de ‘caballito’ tras concederle un pasaporte a Gustavo Núñez.

Dominicana representó una amenaza, pero la ofensiva de Culiacán volvió a incendiarse en el séptimo rollo con otro racimo, esta vez de cuatro rayitas, que se consiguió con imparables y un error en la defensiva de los caribeños, lo que puso una losa muy pesada de quitarse.

Sin embargo, los Leones del Escogido no dejaron de lugar y volvieron a anotar a través de un sencillo productor de Gustavo Núñez. Y, a pesar de que intentaron hasta el final, Dominicana fue despedido finalmente con Guadalupe Chávez desde el montículo.

De esta manera, los Tomateros de Culiacán consiguieron clasificarse a la gran final del evento caribeño después de once años y pelearán por su tercer título de la competencia.

MF