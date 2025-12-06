Anuncian la cancelación la despedida de El Hijo del Santo en Guadalajara

La empresa OCESA dio a conocer un aviso importante dirigido al público de Guadalajara, en el cual informa que el evento “La Despedida de El Hijo del Santo”, previsto para celebrarse el 11 de diciembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, no podrá llevarse a cabo.

De acuerdo con el comunicado, la cancelación se debe a circunstancias de logística imprevistas y completamente ajenas tanto a la promotora como al propio luchador y al recinto donde se realizaría la presentación.

El espectáculo formaba parte de la gira de despedida del reconocido luchador, quien ha sido una figura emblemática dentro de la lucha libre mexicana. Debido a la magnitud del evento y al interés del público tapatío, la suspensión representa un cambio significativo para los aficionados que esperaban despedir al enmascarado en Guadalajara.

De igual manera, se dieron a conocer los procedimientos que deberán seguir las personas que ya habían adquirido sus boletos para el evento cancelado.

Para quienes realizaron su compra en línea, la empresa informó que el reembolso se procesará de manera automática a la misma tarjeta con la que se efectuó la transacción. Este proceso dependerá de los tiempos de cada institución bancaria, por lo que la devolución podría reflejarse en días distintos, según el banco del comprador.

En el caso de los asistentes que obtuvieron sus entradas en puntos de venta físicos de Ticketmaster, la empresa señaló que el reembolso podrá solicitarse a partir del 10 de diciembre. Las personas deberán acudir directamente al mismo punto Ticketmaster donde realizaron la compra original, ya que la devolución se gestionará únicamente de manera presencial y no requerirá ningún trámite adicional en línea.

A pesar de la cancelación en Guadalajara, OCESA confirmó que la fecha prevista para el 13 de diciembre en la Ciudad de México continúa programada y sin cambios. Este evento forma parte de los compromisos ya establecidos para la gira y sigue firme en su realización.

X/ @ocesa_total.

SV