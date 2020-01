Sainz sigue de líder

El piloto español Carlos Sainz salvó el complicado papel que tenía en la cuarta etapa del Dakar al terminar tercero y seguir líder de la carrera frente a la arremetida del qatarí Nasser Al Attiyah y del francés Stéphane Peterhansel, sus dos máximos rivales.

Tras haber ganado la tercera etapa, Sainz era el primer coche en salir a competir ayer, una desventaja respecto a sus rivales porque debía abrir pista, de lo que se podían beneficiar el resto de automóviles que iban por detrás, como hicieron Al Attiyah y Peterhansel, quien terminó ganando la etapa.

A pesar de ello, el madrileño apenas perdió tiempo en casi todo el recorrido, un trazado de 453 kilómetros entre Neom y Al Ula, excepto en el último sector, uno de los más complicados que recuerdan los más veteranos de la caravana del Dakar.

Se trataba de una pista más propia de una competición de campo traviesa, una escalinata de grandes rocas que obligó a Sainz a extremar la precaución.

“Era una zona con unas rocas tremendas. Pasar con el coche era muy complicado. Parecía imposible. Yo he nacido pilotando lo más rápido posible por pistas de rallys y me he adaptado a los rallys raid lo mejor que he podido, pero pasar con un coche de estos por ahí parece de ciencia ficción”, relató Sainz.