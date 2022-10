Rut Castillo Galindo, la gimnasta tapatía que hizo historia en Tokio 2020

Son varias historias de atletas mexicanos que todos los años nos sorprenden y conmueven a todos en el país, pues el esfuerzo que hacen para poder cumplir su sueño y representar a México en unos Juegos Olímpicos es único.

Una de ellas es la carrera profesional de la tapatía Rut Castillo Galindo, quien hizo historia tras clasificar a las Olimpiadas de Tokio 2020 en la disciplina de gimnasia rítmica convirtiéndose en la primera mexicana en alcanzar ese logro.

Rut nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco un 16 de septiembre del año 1990, rodeada de una familia llena de deportistas, por lo que desde los 4 años comenzó a enamorarse del deporte.

Con tan solo cinco años de edad decidió comenzar a practicar la gimnasia, pero no fue hasta los 10 años cuando tomó la determinación de enfocarse en la gimnasia rítmica.

Las entrenadoras notaron rápidamente el gran talento, aptitudes y cualidades que la tapatía tenía para realizar dicho deporte, por lo que cuatro años después, a sus 14 años se incorporó al equipo de la Selección Nacional de Gimnasia.

Para continuar con su gran sueño tuvo que dejar Guadalajara y partió rumbo a Ciudad de México alejándose de su familia y amigos, por lo que fue un momento muy difícil para ella.

Además tuvo que enfrentar comentarios negativos contra su disciplina, sin embargo eso le ayudó para tomar fuerza y no darse por vencida ya que tenía un sueño que cumplir.

La tapatía se esforzaba cada día más, continuando con entrenamientos de 9 horas diarias para estar en un nivel que le permitiera lograr grandes cosas en su carrera como profesional.

La recompensa llegó

Tiempo después llegó la recompensa ya que participó en diferentes competencias donde logró varios reconocimientos y medallas, como en los Juegos Centroamericanos del Caribe en Mayagüez 2010, en Veracruz 2014 y en Barranquilla 2018.

Eso no fue todo, pudo formar parte de la medalla de bronce del equipo mexicano en el Campeonato Panamericano de Lima 2018, al igual que llegar a ser semifinalista en Grand Prix Corbeil Essonness Francia 2015.

Años después el mejor momento de su carrera llegó, el sueño de su niñez de acudir a unos Juegos Olímpicos, estos fueron Tokio 2020. El camino para clasificar no fue fácil, pero el objetivo lo tenía más que claro, pues era su última oportunidad para acudir a unas Olimpiadas.

‘’En la competencia para clasificar me sentí increíble, fue maravilloso, nunca lo voy a olvidar, terminé mi rutina con mucha satisfacción por lo que había hecho y cuando clasifiqué fue mágico y precioso’’, dijo la tapatía.

Actualmente Rut Castillo tiene 32 años, por lo que considera ser una buena edad para retirarse, no obstante, quiere seguir apoyando el deporte para que otras personas puedan lograr grandes cosas, y pese a tener una licenciatura en Relaciones Internacionales, actualmente está estudiando Ciencias del Deporte.

‘’El deporte me ha dejado cosas muy lindas como amistades, disciplina, valores, viajes, cosas que me han forjado como persona y que me hacen ser la mujer que soy ahora, porque el deporte enriquece la integridad de las personas”.

Finalmente dijo que quiere apoyar a niños y niñas a que cumplan su sueño en este deporte, el cual menciona que ayuda a expresar lo que sentimos, retarse a sí mismo y desenvolverse.

"Los sueños se logran con entrega, pasión, trabajo y con el corazón. ¡El deporte es vida!’’.

MF